Mariano Closs humilló al Pollo Vignolo tras el River - Boca: "Hablame"

Mariano Closs dejó muy mal parado a Sebastián "El Pollo" Vignolo en ESPN tras el partido que River le ganó a Boca en el Monumental. El video de la pelea que tuvieron en TV.

Mariano Closs volvió a protagonizar un cruce picante con Sebastián "El Pollo" Vignolo. En esta oportunidad tuvo lugar tan sólo unas horas después del Superclásico que River le ganó 2-1 a Boca, por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol. En medio de un debate muy picante por la forma en la que perdió el equipo de Sebastián Battaglia, el periodista humilló al conductor en la pantalla de ESPN.

El escenario de la pelea fue la noche del lunes, donde varios exfutbolistas como Oscar Ruggeri, Rolando Schiavi, Leonardo Astrada y Diego Latorre dijeron presente para analizar el partido. "El Pollo" Vignolo tomó la palabra y trató de justificar la derrota de Boca por la expulsión de Marcos Rojo a los 17 minutos del primer tiempo, algo que también intentó hacer el propio Juan Román Riquelme un día después del encuentro en el Monumental.

"Lo conocés al equipo de Battaglia. No fue el de ayer, no es el de ayer", indicó el presentador de F90, quien relató el River - Boca por Fox Sports Premium. Sin embargo, Closs lo cruzó de manera contundente: "¿Quién te dijo?". "Yo te lo digo... conociéndolo...", le respondió Vignolo con una mirada fulminante. Y el ambiente se puso muy tenso...

El Pollo Vignolo tuvo un picante cruce con Mariano Closs en ESPN.

La pelea de Mariano Closs con El Pollo Vignolo en ESPN tras el Superclásico que River le ganó a Boca

Mariano Closs: "¿Y por qué el Boca de Battaglia no jugó como vos lo conocés?",

Pollo Vignolo intentó desviar el tema y expresó: "Yo lo hubiera puesto al Pulpo González".

Mariano Closs no se la dejó pasar y lo apuró: "No, no, no, ¿pero qué te pareció el Boca de Battaglia? Lo que hizo él".

Pollo Vignolo: "En 15 minutos no podemos definir lo que se hizo".

Mariano Closs: "No, pero hubo más minutos. ¿Y qué dijimos de River cuando tiene uno menos?"

Pollo Vignolo: "Está bien. Se nota la diferencia con River, que es un equipo que tiene trabajo, que es preponderante, que tiene jugadores más flexibles y se adaptan mejor a lo que pide el técnico".

Mariano Closs: "La gente hoy pedía a Molinas".

Pollo Vignolo: "Yo a Molinas lo pondría siempre de titular. Me parece que se equivoca de no ponerlo. Desconfía porque no lo ve maduro, de su juventud... eso creo yo. Por ahí lo ponía y no la tocaba, pero si me preguntás a mí, es de los mejores jugadores que tiene hoy Boca".