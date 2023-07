Mariana Fabbiani y una noticia que dejó a todos mudos en América TV

La señal abierta se llevó una increíble sorpresa con la nueva noticia que les dio Mariana Fabbiani a poco días de la vuelta de DDM.

América no sale de su asombro por la noticia que arrojó Mariana Fabbiani

América no sale de su asombro por la noticia que arrojó Mariana Fabbiani

Desde la llegada de Marcelo Tinelli a América TV, la señal de Vila sufrió cambios y alteraciones en su grilla de programación y una de las ingresantes al campo de juego fue la conductora Mariana Fabbiani -que venía de realizar en El Trece el fallido ciclo de juegos Mamushka- con una nueva temporada de DDM y un equipo de panelistas renovado. Y durante la emisión del miércoles 26 de julio, la animadora le dio una inesperada noticia a la señal abierta a pocos días de su vuelta a la televisión.

Con un informe sobre el desbloqueo de la tablet de Natacha Jaitt, el programa de Mariana Fabbiani ascendió a picos de 4,6 puntos de rating y se convirtió en lo segundo más visto en la franja horaria de la tarde. "Para nosotros, los abogados de la familia Jaitt, estamos convencidos de que a Natacha la mataron a través del consumo excesivo de cocaína", reveló el periodista Mariano Yezze anunciando la información exclusiva.

La jornada escaló en tensión cuando Ulises Jaitt explotó de furia contra los panelistas de DDM por el abordaje del tema y declaró: “Me voy a poner a investigar a todos los panelistas de #DDM, así que mejor que limpien todo”. Al término de DDM. A la Tarde procedió a seguir analizando el tema pero Karina Mazzocco se desligó de sus compañeros del magazine anterior con un cortante mensaje: "Nosotros no tenemos nada que ver con DDM".

El programa de Mariana Fabbiani se ubicó -por momentos- segundo en la franja y superó a Pasaplatos con un promedio de 4,3. La delantera se la llevó Telefe con Cortá por Lozano, con 8,2 puntos de rating.

Marina Calabró estalló contra Mariana Fabbiani y su programa: "Vieja zorra"

En su columna radial en Lanata sin Filtro, la periodista que cubre actualidad de los medios de aire hizo un análisis de los programas de arranque de DDM y se mostró disgustada con varios aspectos del formato: "Lo menos bueno, esto lo digo como vieja zorra del panelismo, falta aceitar los mecanismos del debate y la confrontación. Por ejemplo, en el tema Wanda, justo les cayó el posteo de ella donde explicaba su situación y la necesidad, de resguardar a sus hijos. Y lo mostraron veinte minutos más tarde".

"Eligieron arrancar como estaba previsto con el caso Cecilia. Pero cuando te cae un último momento, y estás en vivo, hay que ir ahí. Habría que haber encontrado la forma, aunque sea de adelantar el tema y dejarlo picando, y continuar con respeto a la entrevistado. En el tema de Wanda era algo de salud, importante, no era algo frívolo. Creo que ahí no podes dar 20 minutos de ventaja. Entiendo que tienen un guión y lo respetan, pero bueno", sumó.

Por otra parte, Calabró no se mostró satisfecha con los roles de cada integrante del equipo de Fabbiani -la abogada Elba Marcovecchio, el politólogo Octavio Majul, el periodista macrista Ceferino Reato, el periodista especializado en género Franco Torchia, la panelista de chimentos Andrea Taboada y el mediático Pepe Ochoa- al calificar: "Hay que laburar un poquito el hecho de definir las identidades, y perfilar los personajes de los panelistas, para que no haya superposición de roles. Porque si no entre que algunas caras son nuevas, y otros que tienen laburos parecidos, que quede clara cuál es la tarea informativa de cada uno. Y laburar la contundencia de las opiniones, Ceferino se te planta y te dice el mundo es cuadrado y te quedás pensando si es cuadrado".