Mariana Fabbiani reveló lo inesperado con Santi Maratea: "Me siento muy vieja, pero contalo"

El encargado de la colecta de los hinchas de Independiente visitó el Diario de Mariana e le hizo una inesperada confesión a la conductora.

Santi Maratea no deja de sorprender a todos. Esta vez el influencer no lanzó ninguna colecta, sino que hizo una inesperada revelación que dejó sin palabras a Mariana Fabbiani. El joven fue el invitado de este miércoles del Diario de Mariana y la entrevista tuvo un inicio particular.

"Vos me dijiste que ya nos conocíamos nosotros dos”, lanzó al conductora de América TV. “Sí, ¿puedo arrancar por ahí?”, respondió él de manera cómplice y redoblando la apuesta. Entre risas, la presentadora le dijo que continúe con su relato: “Por favor, me siento muy vieja cuando me acuerdo de esto, pero por favor contalo, porque me la banco”. De inmediato, Santi contestó con un cumplido: “Para mí vos siempre tuviste la misma edad”.

“Yo la conocí en RSM, porque la jodí mucho a mi mamá. Vengo de una familia que no tiene ningún vínculo con los medios, y para mi mamá era muy raro ir a la tribuna de RSM", contó el responsable de la colecta de los hincha de Independiente y reveló: "Yo estaba muy enamorado de vos”, recordó Santi.

Impactada, la conductora aseguró que no estaba al tanto de esa última parte. "Yo creo que fue mi primer platónico, porque tenía 10 u 11 años. Mi intención era una especie de propuesta de casamiento, pero no me animé. Y una amiga te dijo ‘él te ama’. Vos me saludaste, yo me puse bordó y ahí quedó", agregó Maratea.

“Mirá vos, las vueltas de la vida”, reflexionó Mariana y su "enamorado" volvió a elogiar: “Es un placer estar acá. Para mí también. Siempre tuve curiosidad de conocerte. Nos mensajeamos por Instagram un par de veces porque me da mucha intriga tu personalidad, a todo el mundo creo. Se generó algo alrededor tuyo porque tampoco se sabe demasiado de tu vida”, sumó Mariana antes de comenzar formalmente el reportaje.

Santi Maratea confirmó que tuvo una relación con Guillermina Valdés

La pareja entre Santi Maratea y Guille Valdés existió. Luego de reiteradas desmentidas de parte de ambos, el influencer reconoció que tuvo un romance con la actriz y madre del hijo menor de Marcelo Tinelli. "Cuando pasó eso no lo supe manejar", reveló.

Los rumores sobre la relación empezaron a principios de año, cuando fueron fotografiados cenando. Las imágenes se difundieron en Intrusos y Maite Peñoñori las calificó como "esas parejas que no te imaginás”. Luego, en LAM, el programa conducido por Ángel de Brito, confirmaron el incipiente vínculo amoroso.

Tras haber sido captados in fraganti comiendo hamburguesas en San Valentín, Guillermina habló con el ciclo conducido por Flor de la V y aseguró eran "amigos" y explicó que se conocieron en Quién es la Máscara?, el programa de Telefe donde trabajaron juntos. Una justificación que también dio él en reiteradas ocasiones.

Sin embargo, Santi cambió radicalmente su postura el hace una semanas en una entrevista con el tiktoker Enzo Aguilar en su show Cosa de Locos. "Te jode que te sigan preguntando por el romance con Guille Valdés... Lo vas a seguir negando", le consultó el entrevistador.

“No, preguntame”, contestó Maratea y abrió una inesperada puerta a su vida personal. “Vos entendés que Guillermina Valdés es la ex del padre de la patria televisiva, que a su vez él se la quitó al hijo del ‘muchacho como yo’”, le remarcó Enzo y completó: "Cómo vos vas a meterte ahí… Cómo fue”.

Santi apenas atinó a encogerse de hombros y responder: “Fue sin querer, qué se yo”. "¿Lindo", le consultó Aguilar y Maratea fue contundente: “Sí... yo por lo general no expongo nada de mi vida privada y cuando pasó eso no lo supe manejar”.