Marcos y Valentina sorprendieron a todos y causaron asco en Gran Hermano: "Hay algo no resuelto"

Marcos Ginocchio y su hermana Valentina dejaron mudos a todos en Gran Hermano por este video. El participante y su familiar, protagonistas de un corte que se debatió en Telefe.

Marcos Ginocchio y su hermana Valentina protagonizaron un momento que causó "asco" en los televidentes de Gran Hermano. Es que los salteños se mostraron abrazados frente a uno de los espejos de la casa más famosa del mundo cuando la joven se acercó a darle un beso en la mejilla a su familiar.

“Miren las imágenes. Hay algo no resuelto en esa relación de hermanos”, comentaron en Cortá por Lozano. El episodio que causó "asco" ocurrió cuando Marcos Ginocchio se limpió sobremanera el beso que su hermana Valentina le dio, como si rechazara esa muestra de afecto recibida.

“Algún especialista en señas te lo analiza como un problema de algo que no se ha resuelto entre ellos. Muy buena gente, pero no lo tienen resuelto”, acotaron en el piso de Telefe. En ese sentido, Analía Franchín agregó: "Es como cuando viene tu tía Tota, que ya tiene los labios caídos, y cuando te va un beso te moja. ¡Es un asco! Lo que le pasó a Marcos es que pensó que le había dejado la marca de rouge y se la sacó”.

Gran Hermano: el video que Valentina, la hermana de Marcos, no quiere que veas

Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos de Gran Hermano, se hizo viral por un video que ella no quiere que el público vea. Es que la salteña realizó una acción que pretendió ocultar de las cámaras, aunque no tuvo éxito: el ojo que todo lo ve la "pescó" dentro de la habitación y no dudó en enfocarla.

Lo que la hermana del salteño intentó ocultar con las luces apagadas fue meramente estético. Maquillándose escondida entre las camas y con la luz apagada, Valentina intentó continuar con su acto pero notó que la cámara empezó a enfocarla. En ese momento, trató de taparse con almohadones aunque no logró su cometido.

Luego, y ante la imposibilidad de seguir maquillándose a oscuras, Valentina prendió una luz y se vio con mayor claridad. De este modo, y como lo saben los seis participantes que llegaron al final de Gran Hermano, el host de la casa todo lo ve y no hay sitios donde puedan ocultarse.