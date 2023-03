Marcos ninguneó a Juan Reverdito en Gran Hermano y las redes explotaron

Marcos ninguneó a Juan Reverdito en la competencia del líder semanal en Gran Hermano y las redes explotaron recordando el tenso intercambio que habían tenido.

Marcos Ginocchio hizo explotar a las redes sociales luego de ningunear a Juan Reverdito, su excompañero de Gran Hermano con el que tuvo un picante cruce en el comienzo del reality de Telefe. "Por estas cosas merece ganar", fue uno de los comentarios de los seguidores del programa en las redes.

Juan Reverdito y Marcos Ginocchio protagonizaron un recordado cruce en la primera semana de Gran Hermano que quedó en la memoria de los fanáticos del programa. Es que el taxista se quejó de que el salteño se levantó a servirse agua mientras él hablaba, lo que generó un tenso intercambio que terminó con una amenaza de Juan: "Perfecto, el domingo te vas". Pero sucedió al revés, porque Marcos es el primer finalista confirmado de Gran Hermano, mientras que el taxista se convirtió en el cuarto eliminado de la competencia.

Mientras el salteño disputaba la última prueba del líder contra Romina, Santiago del Moro mencionó a su excompañero y Marcos lo ninguneó. "¿De qué trabajaba Reverdito al momento de entrar a la casa?", preguntó el conductor durante la competencia. La inesperada respuesta de Marcos se volvió viral casi de inmediato: "¿Quién?".

Entonces Del Moro le remarcó que hablaba de Juan Reverdito y Marcos rápidamente replicó: "Remisero, tachero. Remisero". El conductor le pidió que se definiera por una respuesta, pero el salteño continuó diciendo ambos trabajos ante la risa de Nacho y Julieta, que presenciaban la competencia con Romina. Pese a sus intentos, no le dieron la respuesta como correcta.

Sin embargo, el ninguneo y el gesto de Marcos se hicieron virales de inmediato en las redes sociales, donde recordaron la pelea que el salteño y Juan habían tenido en el comienzo del reality. "No lo registró jajaja es un ídolo", "Lo amé", "Al final Juan tenía razón y por irse a servir agua no lo escuchaba jajaja", "Con esto ya se merece el premio", "No solo eso, sino que le dijo remisero jajaja genio", "Por estas cosas merece ganar", fueron solo algunos de los comentarios que poblaron Twitter.

El desconsolado llanto de Marcos en Gran Hermano: "Necesitaba"

Marcos protagonizó un emotivo momento en Gran Hermano y no pudo contener las lágrimas. El primer finalista del reality recibió una inesperada sorpresa que hizo aflorar todas sus emociones en vivo.

Luego de cinco meses encerrado y aislado dentro del reality show de Telefe, el participante salteño recibió a su papá dentro de la casa y se quebró en un desconsolado llanto. El joven tuvo varios episodios en donde manifestó el miedo que tenía de "decepcionar a su papá" con su papel dentro de la casa y este reencuentro le removió muchas emociones.

Apenas vio a su papá, Ginocchio se quebró y juntos de unieron en un tierno abrazo que duró unos cuantos minutos. Posteriormente, el participante se empezó a reír y demostró su alegría por el momento. "Ahora con esto ya estoy re bien. Te necesitaba", manifestó Marcos.