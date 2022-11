Marcelo Tinelli se la juega y apuesta a un arriesgado cambio de look

El conductor de Canta Conmigo Ahora reveló que se hará un cambio estético próximamente.

El conductor realizó una confesión en El Trece sobre su look

Marcelo Tinelli sorprendió a todos tras revelar en Canta Conmigo Ahora su futuro cambio de look. Mientras realizaba la presentación de un participante en el reality show que conduce por El Trece, confesó en vivo en qué parte del cuerpo se hará un retoque.

Todo comenzó cuando observó el color de pelo de Jonathan Frutto, uno de los concursantes de Canta Conmigo Ahora. Ni bien ingresó, tuvieron un dinámico ida y vuelta donde el conductor de Bolívar se desarmó en elogios: "El color de pelo me encanta. Algún día me lo voy a hacer".

Jonathan tiene el pelo de color violeta y por más excéntrico que parezca, a Tinelli no le importó. "Te quedaría muy bien", le dijo el joven. "No sé como va a quedar pero me la voy a bancar", contestó firme a su idea mientras de fondo se escuchaban risas por doquier.

"Me cuesta un poco entregar a Lolo al colegio con ese pelo a la mañana. No sé si doy rockstar, quizás piensen 'ese muchacho está medio pirucho' ¿entendés?", expresó. Sin embargo, esto no fue motivo para dudar y dijo que lo haría: "Hay que bancarla". Luego de la conversación, el programa siguió su curso y el joven realizó su performance.

Batacazo: ahora, Tinelli "quiere volver" con un viejo amor

Marcelo Tinelli confirmó en los últimos días que su vínculo con El Trece terminará en diciembre pero eso no será su final en los medios, ya que tiene varios proyectos en mente tanto en lo personal como para su productora Laflia. Cuáles son los planes del reconocido conductor para el 2023 tras el final de su contrato con la señal del Grupo Clarín.

Después de 17 años en el canal, Marcelo Tinelli dejará El Trece en diciembre próximo, fecha en la que culminará su contrato con la señal. Así lo confirmó el propio conductor en sus redes sociales, donde también explicó que pese al fin de su vínculo con el canal del Grupo Clarín, seguirá conduciendo y llevando adelante los distintos proyectos que tiene con su productora Laflia.

De estos últimos habló Laura Ubfal en su portal de noticias del espectáculo, donde reveló cuáles son los planes de Tinelli. Uno de los proyectos que más entusiasman al ex Showmatch para el año que viene es el de conducir un late night show, un programa con el que cierre la transmisión del canal cada día, con humor, musicales y entrevistas, como en su momento fue Videomatch.

Por otra parte, el histórico conductor tiene en mente dos realities: uno en la Patagonia argentina y otro basado en su familia. Tinelli le ofreció a Suar llevar a la pantalla de El Trece tanto el formato en la Patagonia como el programa nocturno, y en la señal del Grupo Clarín analizan sumar ambos proyectos a su grilla.