Marcelo Tinelli quiere "sí o sí" a una figura para volver a El Trece: quién es

Marcelo Tinelli quiere "sí o sí" a una conocida estrella para volver a ShowMatch, por El Trece. Quién es y por qué el conductor insiste por ella.

Marcelo Tinelli está a dos meses de volver a la televisión de la mano de El Trece y reinan las dudas en el ambiente del espectáculo acerca de cómo será el regreso del conductor. Si bien todo indica que el nombre del programa seguirá siendo ShowMatch La Academia, todavía no se conoce cómo será el formato del mismo ni sus integrantes.

Mientras debatían al respecto en LAM (América TV), Ángel de Brito reveló cuál es la figura a la que "El Cabezón" quiere "sí o sí" de cara al retorno en junio próximo a la pantalla chica argentina. Y se trata de una estrella que además es la amiga de Tinelli desde hace muchísimo tiempo.

En su edición del lunes 18 de abril de 2022, LAM contó en el estudio con la presencia de Marcela "La Enana" Feudale como invitada principal. Si bien al principio conversaron acerca de la renuncia de otro símbolo como José María Listorti a los trabajos vinculados con la productora LaFlia, al instante el presentador lanzó una información clave sobre el retorno del "Cabezón" a El Trece. La primicia involucra a la locutora y periodista de 59 años que acompañó al "Cabezón" desde sus inicios en VideoMatch.

De Brito, exjurado de ShowMatch, señaló: "Le pregunté a Tinelli por ´La Enana´ Feudale, por Marcela, a quien le mandó un beso". Acto seguido, Ángel comentó que cuando la protagonista estuvo en el programa en América, ella le dijo en un corte "que volvía a la televisión sólo si era con Tinelli".

Al respecto, "Angelito" completó: "Marcelo me dijo que la quiere sí o sí porque, con la pandemia terminada, Marcela puede volver a trabajar, así que la confirmamos para el nuevo programa".

Marcelo Tinelli y Marcela Feudale, dos viejos conocidos de la televisión.

Marcelo Tinelli confirmó que vuelve a El Trece

En una entevista en febrero de 2022, el conductor despejó las incógnitas acerca de las idas y vueltas con Adrián Suar y adelantó: "Volvemos. Tenemos un contrato firmado con El Trece para arrancar en junio". No obstante, no fue tan contundente acerca de la estructura que llevará adelante en el programa ni sobre quiénes lo integrarán. "El Bailando es un formato que me encanta pero estamos viendo otros: algunos de canto con más jurado, y algunas cosas más que no puedo contar", concluyó el empresario.