Marcelo Tinelli le declaró la guerra a Jorge Lanata y lo defenestró en América TV: "Límite"

El gerente artístico de la señal fue muy duro con el periodista de El Trece. El conductor de ShowMatch es muy amigo de Wanda Nara y está muy conmovido por sus problemas de salud.

Marcelo Tinelli es una de las figuras más afectadas por los problemas de salud de Wanda Nara. El gerente artístico de América TV es muy amigo de la conductora de MasterChef y no dudó en salir a repudiar a la Jorge Lanata por filtrar un diàgnostico médico sin al autorización de la estrella de Telefe.

El conductor del Bailando se mostró muy conmovido por el delicado momento que atraviesa Wanda y salió a bancarla. Primero lo hizo en Intrusos, en donde se quebró al hablar sobre lo sucedido y recordó que su madre se enteró que padecía una grave enfermedad por la portada de una revista, y luego en A La Tarde.

Este Lunes Wanda emitió un comunicado en el que apuntó contra Lanata y recibió el apoyo de cientos de figuras. Uno de los primeros en comentarle la publicación fue Marcelo: "Toda nuestra familia te ama. Y estamos con vos, con Mauro, con tus hijos y toda tu familia, siempre al lado de ustedes. Fuerza amiga querida. Va a estar todo bien". En el comunicado en cuestión, la esposa de Mauro Icardi sostuvo: "Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio",

Horas más tarde, Tinelli se hizo presente en el estudio del programa conducido por Karina Mazzoco, y reiteró sus críticas contra el periodista de El Trece. "Ya sé que después podés empezar a a decir 200 cosas. Pero a mi el tema de la enfermedad, fundamentalmente, es un límite", subrayó.

"Por supuesto que si hay alguien internado es obvio, está internada esa personas. Pero cuando una persona tiene estudios que son absolutamente privados, no lo comparte con sus hijos. En este caso la primera que lo tiene que decir es la madre a sus hijos", destacó el directivo de la señal y reveló su cercanía con Wanda. La empresaria es muy amiga de Micaela Tinelli y la pareja de su hija mayor, Lisandro López, compartió plantel con Icardi. "Siempre vienen casa", contó Marcelo.

Además, indicó que el perfil mediático de Wanda no es justificativo para el accionar del operador del Grupo Clarín. "Ante el silencio justamente de una persona que es muy mediática, trabaja mucho con las redes, que sale en todos lados, y de repente guarda silencio. Algo pasa", afirmó.

"Jorge empieza a hablar de los periodista de espectáculo y no tiene nada que ver", subrayó Marcelo en referencia al descargo que hizo el conductor de Periodismo Para Todos en la emisión del último domingo. "Por favor, mírense al espejo. Vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir. ¿Me lo dicen en serio? Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo”, manifestó Lanata en su show luego de las críticas que recibió por sus accionar.

Marcelo Tinelli fue a Intrusos y se quebró al hablar de Wanda Nara

La presencia de Marcelo Tinelli en A La Tarde no fue la primera aparición del gerente artístico de América TV en la pantalla de la señal en la jornada. Un par de horas antes, ingresó al estudio de Intrusos por la previa del Bailando 2023, pero la coyuntura lo llevó a hablar sobre la salud de Wanda Nara y terminó con lágrimas en los ojos.

El conductor de ShowMatch recordó que vivió una situación similar a a la que tuvo que atravesar Wanda y su familia tras los dichos de Lanata. "Mi mamá una vez se enteró, antes de morir, que tenía una enfermedad bastante complicada, una esquizofrenia, a través de una tapa de Noticias. Yo hice juicio en ese momento y sentí que con la enfermedad no se debe joder. Hay un límite ahí".

"Lo escuchaba a Jorge ayer y no estaba de acuerdo. Me acuerdo que fue una tapa de Noticias que salió en una página del diario La Nación....y se me viene la imagen de mi vieja" continuó y completó su relato con la voz quebrada. "En casa se compraba el diario La Nación y en ese momento viene ella con la tapa y me muestra el título que decía 'El éxito de Tinelli: El padre con cirrosis y la madre con esquizofrenia'. Me emociona porque vino mi mamá y me dijo '¿yo tengo esquizofrenia?'. No sabia que decirle. Hasta el día de hoy lo tengo atragantado", añadió.

Por último, el conductor remarcó que la portada de la revista destrozó a su mamá y destruyó a Jorge Lanata, quien apuntó contra los periodistas de espectáculos por los errores que él cometió: "No da. Y ratificarlo es lo peor. Hubiese sido mejor decir 'me equivoqué'", concluyó Tinelli.