Habló Wanda Nara: la reacción de los famosos en apoyo a la conductora

La celebridad de redes recibió un sinfín de comentarios de apoyo en su posteo. Wanda Nara lapidó a Jorge Lanata en su publicación de Instagram.

Celebridades del espectáculo dedicaron su amor y apoyo a Wanda Nara en los comentarios de su último posteo de Instagram. La conductora de Masterchef aludió a su situación de salud y a la información que lanzó Jorge Lanata la semana pasada en su publicación y reveló cómo transita este momento.

Wanda Nara estuvo internada por tener los glóbulos blancos en niveles muy altos y el bazo dilatado la semana pasada y a los pocos días fue dada de alta para que esperara más resultados de análisis en su casa. Asimismo, Jorge Lanata dio un diagnóstico al aire cuando no había información oficial al respecto por parte de la familia ni de la entidad médica que atendió a la celebridad de redes.

Wanda Nara rompió el silencio después de días sin hablar ante los medios con un posteo en Instagram y contó cómo vivió el pasado fin de semana. La hermana mayor de Zaira contó que el miércoles pasado acudió a chequeos médicos de rutina y, como algunos resultados no salieron bien, decidió internarse para realizar más estudios. "Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio", relató la esposa de Mauro Icardi.

"Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos", continuó su texto Wanda y agradeció a su familia y amigos por el apoyo que le dan en el mal momento que atraviesa. Al mismo tiempo, aseguró que aún se encuentra a la espera de más resultados para saber cuál es su cuadro. La madre de cinco hijos recibió un sinfín de mensajes de amor por parte de colegas y personalidades del espectáculo en la sección de comentarios de su publicación.

La reacción de los famosos al mensaje de Wanda Nara

Marcelo Tinelli

"Toda nuestra familia te ama. Y estamos con vos, con Mauro, con tus hijos y toda tu familia, siempre al lado de ustedes. Fuerza amiga querida. Va a estar todo bien"

Yanina Latorre

"Vamos con todo para adelante! Vos podes!"

Ana Rosenfeld

"Te quiero"

Pitty, La Numeróloga

"Te quiero mucho!! Ya te lo dije y te lo repito: estoy con vos en todas"

Soledad Pastorutti

"Besos y abrazos!"

Al mismo tiempo, muchos famosos solo se pronunciaron a través de emoticones de corazones, como Marley, Zaira Nara, Brenda Gandini, Ángel de Brito, Juariu y Jimena Barón.

La palabra de Jorge Lanata después de sus dichos sobre Wanda Nara

"Lo primero que quiero decir es frío y profesional: chequeé la noticia antes de darla. Pero vale la pena profundizar sobre el tema", pronunció el periodista en su ciclo de El Trece. Y agregó: "¿Cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas. En todo caso, lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien la sufre. Averigüé antes de darla. Para mí eso es todo. Lamento lo que le pasa a Wanda y espero que pronto se reponga".