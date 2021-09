Marcelo Tinelli discutió con Guillermina Valdes en vivo: "Por favor te lo pido"

El conductor de ShowMatch y su pareja protagonizaron un tenso momento en vivo. Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés y un intercambio de palabras intenso en La Academia.

En el aire de ShowMatch, Marcelo Tinelli y su pareja Guillermina Valdés protagonizaron una acalorada discusión. La misma tuvo que ver meramente con el ámbito laboral, puesto que ambos intercambiaron opiniones alusivas a La Academia, el certamen de canto, baile e imitación que se lleva adelante en la pantalla de El Trece.

Todo comenzó al confirmarse la inclusión del novio de Hernán Piquín en la competencia, y debieron asignarle una bailarina. Allí, el jurado que integra Guillermina Valdés comenzó a votar entre tres variantes. Sin embargo, la pareja de Marcelo Tinelli en principio tomó la determinación de abstenerse.

“Yo las conozco y las quiero mucho a todas. Es una oportunidad divina para las tres. Es muy difícil para mí y no quiero decir nada, no puedo porque no soy quién. Son todas medio ‘amigochas’ mías, así que prefiero que no, prefiero abstenerme. Lo siento”, comenzó diciendo Guillermina. En ese momento, Tinelli respondió: "No pasa por querer o no. Se empaca y es como difícil moverla. Esto es como decir ‘no desfilo’. No es que se van a quedar ofendidas. Te lo estoy pidiendo. Por favor te lo pido, mi amor”

Al ver que Guillermina Valdés seguía dubitativa, Marcelo Tinelli le insistió para que tome una decisión: “Por favor te lo pido. Los que evalúan son ustedes. Solamente te pido que elijas una bailarina entre las tres, ustedes son el jurado. ¿Podés, por favor, votar a una? Te pido por favor, me arrodillo y quiero que lo justifiques”.

Tras el intercambio de palabras, Guillermina Valdés terminó decidiendo por una de las bailarinas

"Voy a elegir a Estefi porque la música no la favoreció y se vio en desventaja. Como las tres bailan bien, voy a tener en cuenta eso", terminó diciendo Guillermina Valdés, muy a su pesar puesto que no quiso ubicarse en el rol de decidir en esta situación. Obviamente, la discusión se llevó adelante en términos amenos y todo fue parte del show televisivo.