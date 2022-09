Marcelo Tinelli aclaró cuál será el futuro de Coti en Canta Conmigo: "Decisión personal"

El famoso conductor se refirió a la continuidad del cantante en el programa de El Trece tras su separación de Cande Tinelli.

Marcelo Tinelli rompió el silencio y se refirió al futuro de Coti Sorokin en Canta Conmigo tras su separación de Cande Tinelli. Días antes de que se confirmara la ruptura de la pareja, a muchos televidentes les llamó la atención la ausencia del cantante en su banca de los 100 jurados. Sin embargo, ahora que se conoció la noticia del distanciamiento, el conductor contó qué pasará con Sorokin.

"Estuvo de gira, volvió pero yo quería comprometerme con el programa de mi viejo, soy responsable y estoy hasta el final", dijo Cande Tinelli sobre el tema hace unos días atrás. Sin embargo, el móvil de LAM fue en búsqueda de Marcelo, conductor y productor del ciclo, para saber con precisión si el intérprete de Antes que Ver el Sol seguiría en El Trece o no.

"Yo lo que digo es que amo a mi hija. La decisión de mi hija va a primar sobre todas las cosas", confesó Tinelli al ser consultado por el futuro del cantante en Canta Conmigo Ahora. Asimismo, añadió: "Es una decisión personal de ella y lo que ella decida lo voy a respetar y a acompañar porque es mi hija y es la persona que amo".

Aunque si bien el conductor no especificó si Coti continuará o no en el ciclo, dejó en claro que lo que más le importa es el bienestar de su hija. Por este motivo, parece que por un tiempo, Sorokin no regresará. "Coti me parece un tipo maravilloso, un muy buen tipo, pero la elección personal de mi hija en su vida privada es la que voy a respetar a nivel profesional", sentenció Tinelli.

Cande Tinelli explotó de furia contra Ángel de Brito: "Mentira absoluta"

Cande Tinelli estalló de furia en sus redes sociales contra Ángel de Brito por una información que dio el periodista respecto a su separación de Coti Sorokin. "Mentira absoluta", disparó la jurado de Canta Conmigo Ahora en Instagram, muy molesta con los detalles que había dado el conductor de LAM en Twitter.

En los últimos días se confirmó que tras más de dos años de relación, Cande Tinelli y Coti Sorokin se separaron. Pese a que la cantante aseguró que se trataba de solo un "impasse", Ángel de Brito fue más allá y contó que la hija de Marcelo Tinelli decidió cortar por su "ego enorme" y porque era "infumable".

Lejos de dejarla pasar, Cande Tinelli explotó en sus redes sociales, donde también desmintió la información que dio el conductor de LAM. "Palabras que jamás salieron de mi boca. Esto es una mentira absoluta. Por favor sean 'impecables' con sus palabras. No pueden inventar gratuitamente cosas que están muy lejos de la realidad", disparó muy enojada la jurado de Canta Conmigo Ahora.

Tras la confirmación de la separación por parte de la cantante, quedó la duda en el aire de si Coti regresará al jurado del programa que conduce Marcelo Tinelli, ya que se ausentó por unos días debido a compromisos laborales. Por eso desde LAM fueron a buscar al presentador para consultarle al respecto y Tinelli fue contundente: "Coti me parece un tipo maravilloso, un muy buen tipo, pero la elección personal de mi hija en su vida privada es la que voy a respetar a nivel profesional".