Marcelo Tinelli a un paso de soltarle la mano a El Trece definitivamente: "Vayan preparándose"

El conductor hizo un particular posteo en sus redes sociales que desató las especulaciones sobre su llegada a un nuevo canal.

En medio de las especulaciones y las tensiones que mantiene desde hace algunos años con El Trece, Marcelo Tinelli deslizó la posibilidad de volver a la televisión pero en otro canal. A través de sus redes sociales, el conductor mantuvo un ida y vuelta con un colega de otra señal y demostró que hay claras intenciones en empezar el 2023 lejos del canal de Adrián Suar.

Desde su regreso post pandémico a la televisión en el 2021 con ShowMatch: La Academia, Tinelli se mantuvo en el foco de atención por los bajos números de rating obtenidos. Pese a que intentó llegar con una propuesta nueva e incluso cambiar de horario en reiteradas ocasiones, los números no fueron a su favor. Además, esta misma situación se repitió durante el 2022 con el formato internacional Canta Conmigo Ahora, que tuvo dos temporadas en la última etapa del año. Por este motivo, la tensión entre "El Cabezón" y las autoridades de El Trece empezó a crecer hasta confirmar que no habían renovado contrato para el 2023.

En este marco, iniciaron las especulaciones de que, finalmente, Marcelo Tinelli rompería su vínculo laboral con El Trece y aterrizaría en América TV.Y con uno de sus últimos posteos en redes sociales, el conductor parece estar a solo un paso de confirmar este volantazo en su carrera.

El que instaló los rumores fue Ángel De Brito, quien trabajó en varias oportunidades junto a Tinelli en El Trece pero finalmente decidió mudarse a América, al compartir un particular video en sus historias de Instagram. En el clip, se puede ver a un grupo de hombres haciendo una coreografía, motivo por el que el conductor de LAM acompañó esta publicación con un adelanto: "Los que bailan bien vayan preparándose".

Rápidamente, Tinelli reposteó esta historia en su perfil sin que De Brito lo haya mencionado y simplemente se limitó a escribir "te quiero Angelito". Este particular intercambio podría significarse que no solo el reconocido conductor se pasa a América TV, sino que regresa con su clásico formato de el Bailando por Un Sueño.

El intercambio de historias entre Ángel De Brito y Marcelo Tinelli.

El brutal sincericidio de Marcelo Tinelli tras salir de El Trece: "Cuesta abajo"

Marcelo Tinelli hizo un sentido descargo en sus redes sociales sobre el éxito y las ganas de seguir con proyectos en la vida, tras su abrupta salida de El Trece. El icónico conductor de Showmatch dio a entender que continúa con el mismo espíritu y entusiasmo que tenía cuando comenzó su carrera, a pesar de los acontecimientos de los últimos años.

La figura de Tinelli está desdibujada desde hace años en la industria televisiva, ya que no ha encontrado un formato que le otorgue los resultados de rating que lograba hace una década con Bailando por un sueño o Cantando por un sueño. El auge por los realities de Telefe como Bake Off Argentina, MasterChef Celebrity y La Voz Argentina hizo que el ex de Guillermina Valdés atravesara un momento de incertidumbre a nivel laboral y aún no ha encontrado su lugar en la nueva manera de hacer televisión, ya que el año pasado Canta Conmigo Ahora fue un ciclo que en un principio funcionó bien. Aun así, el advenimiento de Gran Hermano hizo que sus números cayeran notoriamente.

"Desde el momento en que perdemos le deseo de aprender y de mejorar, nos volvemos apáticos y autocomplacientes. En ese estado, vamos cuesta abajo y nos vemos derrotados. Solo a través de nuestro continuo desafío de avanzar y salir adelante podemos disfrutar el dinamismo de la existencia y el sabor de la auténtica victoria", escribió el conductor de televisión en una de sus historias de Instagram en alusión a la importancia de la resiliencia.