Ángel de Brito mandó al frente a Marcelo Tinelli con un reclamo: "Me lo debe"

Ángel de Brito filtró cuál es la propuesta secreta que Marcelo Tinelli le rechazó.

Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), reveló un detalle inédito sobre su relación con Marcelo Tinelli. El periodista de espectáculos no tuvo filtro y contó cuál es el favor que el histórico conductor le debe desde hace mucho tiempo.

De Brito y Tinelli son de los conductores más destacados de la farándula argentina, por lo que no sorprende que tengan varios puntos en común y temas para conversar. Es por esto que los fanáticos de Ángel le sugirieron que sería una muy buena idea que hicieran alguna aparición televisiva juntos.

Todo comenzó cuando el conductor de LAM habilitó en su cuenta de Instagram su famoso juego, "Ángel responde", a través del cual sus seguidores pueden hacerle preguntas de cualquier índole. Fue entonces cuando un seguidor le comentó: "Si Marcelo va a América, estaría genial un mano a mano en LAM".

De Brito no solamente estuvo de acuerdo, sino que además aseguró que le viene pidiendo esto a Tinelli desde hace bastante. "Me lo debe de antes", contestó el periodista, dando a entender que Marcelo aún no le aceptó la oferta.

Historia subida por Ángel de Brito a su cuenta de Instagram.

Por otro lado, los fanáticos de De Brito aprovecharon para preguntarle por diferentes temas. "¿Te gustaría ser conductor de Masterchef?", quiso saber un fanático, a lo que el periodista le respondió que no. "¿Te gustaría estudiar algo, relacionado o distinto a lo que hacés ahora?", le preguntó otro usuario. "Estudio siempre, aunque no se note", contestó Ángel.

La polémica entre Ángel de Brito y Guillermina Valdés, la exesposa de Marcelo Tinelli

Recientemente, De Brito mantuvo un tenso cruce con Guillermina Valdés, la exesposa de Marcelo Tinelli. Todo comenzó cuando Guillermina estuvo como invitada en Intrusos (América TV) y, alentada por Karina Iavícoli, exintegrante de LAM, criticó duramente a Ángel y a sus "angelitas", señalando que el programa le parecía "arcaico".

"Arcaico es seguir viviendo de tus ex, en principio", disparó De Brito al escuchar sus declaraciones. "Lo otro, decime las cosas en la cara, estuvo acá hace 15 días", sumó el periodista. Y apuntó duramente contra Iavícoli, con quien compartió espacio de trabajo durante mucho tiempo, y la acusó de haber protegido la figura de Tinelli.

"Y Iavícoli, una desagradecida que vivió tres años de este programa y sabe cómo soy. No es cuidar a Tinelli. Marixa Balli estuvo acá contando su romance con Tinelli miles de veces, cuando es algo que a Marcelo por ahí no le causa tanta gracia y Iavícoli estaba acá sentada, preguntando. Así que bastante ingrata, Karina", se quejó el periodista.