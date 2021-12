Marcelo Polino tiene coronavirus: "Cuídense, está bravo"

En medio de la tercera ola de contagios que atraviesa el país, Marcelo Polino utilizó sus redes sociales para confirmar la peor noticia.

El momento que atraviesa el país con respecto a la gran suba de contagios de coronavirus en las últimas semanas, se ve estrictamente ligada a la llegada de la nueva variante Ómicron a Argentina. Así es como, en los últimos días, varias figuras del espectáculo anunciaron que se habían testeado y su resultado había sido positivo, entre ellos, se sumó Marcelo Polino en las últimas horas.

A través de su cuenta de Instagram y luego de mostrarse bastante inactivo durante los días festivos por la Navidad que tuvieron sitio este fin de semana, Marcelo Polino decidió anunciar que se había contagiado. Con un comunicado sencillo a través de las historias, el famoso periodista también develó cómo se encontraba luego de obtener un resultado positivo en su test.

"Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Estoy con algunos síntomas, aislado y con mi esquema de vacunación completos", comenzó el comunicado de Marcelo Polino. Afortunadamente, el panelista de Flor de Equipo tiene todas las dosis correspondientes de la vacuna, por lo que lo más probable es que transite la enfermedad sin complicaciones más allá de los síntomas que manifestó hasta ahora.

"Gracias por estar siempre, cuídense. Está bravo", sentenció su comunicado Polino. Al parecer, el periodista mantiene los días de cuarentena correspondientes para evitar contagiar en su domicilio. Aunque él siempre fue bastante reservado en cuanto a su vida personal, antes de realizar el posteo con la información sobre su salud, Marcelo grabó el parque de su casa en donde se lo podía ver acompañado de su gato.

Por otro lado, además de Marcelo Polino, otros de los famosos que confirmaron haberse contagiado en los últimos días fueron Ulises Bueno, el hermano de Jimena Barón, Jorge Rial, entre otros. Por el momento, el periodista no dio más información sobre su estado ni tampoco comentó si actualizará con el paso de los días.

Un pedido de disculpas muy peculiar: Marcelo Polino reconoció sus errores

Hace unas semanas atrás, Marcelo Polino se convirtió en tendencia luego de haber visitado a Pampita en su programa de Net Tv, Pampita Online. En este espacio, el periodista aprovechó para pedirle unas disculpas públicas a su compañera por haber defendido a "La China" Suárez en el 2016, cuando surgió todo el escándalo por la infidelidad de Benjamín Vicuña.

"Claro, pero como somos dos personas muy públicas y yo tengo lengua larga, por ahí la gente cree que tengo que disculparme. Y si es así, te pido disculpas, por lo que el otro día dijiste en ShowMatch de que llegaste muy rota", expresó Polino luego de reconocer su error y haber enfrentado a Pampita en aquel entonces.

"Por ahí era una época mía más fuerte, más de ir al hueso y viste que en la vorágine de los reality, que todo vale y por ahí contribuí a que la pasaras mal. Después nos conocimos y como te digo eso, reconozco también que el día que volví a trabajar después que falleció mi mamá, vos me agarraste la mano, me llevaste a un costado y tuvimos una charla hermosa que no voy a olvidar nunca, nunca, nunca en mi vida", sentenció Polino quien ahora mantiene una relación muy cercana a Pampita.