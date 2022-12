Marcelo Polino destrozó a Yanina Latorre: "Todo lo que mintió"

Marcelo Polino visitó LAM y apuntó con dureza contra Yanina Latorre, quien lo acusó de haberla traicionado y echado de su programa de Radio Mitre.

Marcelo Polino aprovechó la ausencia de Yanina Latorre en LAM para disparar durísimo contra la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito. "Fue feo todo lo que mintió y todo lo que inventó", aseguró el polémico periodista, quien fue compañero de Yanina en Radio Mitre antes de que la panelista lo culpara por su salida de la emisora del Grupo Clarín.

A principios del 2022, Yanina Latorre terminó su participación en Polino Auténtico, el ciclo que conducía su amigo en Radio Mitre. Pero como no podía ser de otra forma con la panelista, su salida se produjo en medio de un escándalo en el que acusó al conductor de haberla traicionado y estar implicado en su despedida. Aprovechando la ausencia de Yanina en LAM por vacaciones, Marcelo Polino visitó como invitado el ciclo de Ángel de Brito y no temió volver a dar su versión de los hechos, en los que también disparó con dureza contra su ex amiga.

"Ahora lo cuento como gracioso pero fue feo todo lo que mintió y todo lo que inventó sobre que yo había ido a pedir a la radio que la echaran", comenzó picante el periodista de espectáculos. Entonces explicó que cuando se dio la desvinculación de Latorre, él estaba por irse a Chile por cinco meses, por lo que "qué mejor que tenerla a Yanina conduciendo el programa". En ese sentido recordó que era precisamente ella quien solía quedar a cargo cuando él no estaba disponible.

"La radio dijo ‘mirá, se tomó mucho en el invierno'", detalló Polino sobre el motivo que habría generado malestar en las autoridades de Radio Mitre, que tampoco vieron con buenos ojos que se haya tomado unas largas vacaciones en verano. "La radio cada vez que no viene alguien, tiene que pagar un reemplazo. Entonces se generaban números insostenibles", agregó el ex Showmatch.

Entonces aseguró que quien tomó la decisión de apartar a Yanina Latorre fue Radio Mitre y que él solamente acompañó esa determinación: "Y no me gustó todo lo que dijo". "Lo que me molestó fue que ella dijo que yo la hice echar y nombró a los directivos de la radio. Cuando llegué a la Argentina tuve una reunión y fue ‘¿esto pasó? No, esto es mentira’ y ahí quedó todo. Tema cerrado para mí", concluyó Marcelo Polino respecto a su pelea con Yanina Latorre.

