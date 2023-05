Marcelo Polino contó la verdad sobre la salud de Antonio Gasalla: "En un geriátrico"

El actor volvió a referirse al estado de su querido amigo y manifestó su preocupación por la forma en que se maneja el tema.

Hace varios meses que la salud de Antonio Gasalla genera gran preocupación, ya que la familia dio a conocer que el famoso actor sufre de pérdidas de memoria que desembocaron en que fuera víctima de algunos robos. Luego de varias especulaciones al respecto y algunas declaraciones, Marcelo Polino contó la verdad sobre la salud del actor.

En diálogo con el móvil de Socios del Espectáculo, ciclo de entretenimiento que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El Trece, el periodista reveló nuevos detalles sobre Gasalla luego de que Ángel De Brito confirmara que el actor sufre de Alzheimer. "Respecto al tema de Antonio, estoy preocupado y ocupándome, tratando de acompañar a la familia en un momento difícil. Se han dicho cosas que no son ciertas", lanzó Polino.

En este marco, sumó: "No está en un geriátrico. Continúa internado en el mismo lugar, continúa con estudios". Ante el crecimiento de los rumores que aseguraban que Gasalla había sido "dejado de lado por su familia", Marcelo replicó enfurecido: "De hecho, su sobrino Fernando, que tanto se habla de su entorno, de si lo cuidó o no, pidió una licencia de un mes y se internó con él en la clínica". Asimismo, declaró que "después va a haber una derivación a un lugar especializado en su patología”.

Finalmente, Polino contó cuáles son los planes una vez que el actor finalice con los estudios que debe realizarse: "Él necesita cuidados especiales que no puede tener ni en su casa ni en un hogar donde hay abuelitos que están bien de salud y que solamente por una cuestión de edad están viviendo en lo que se llaman geriátricos”. Por último, aseguró que sus abogados están al pendiente de la situación legal y que la situación avanza sin inconvenientes, pero que él prefiere no meterse en esa situación.

El profundo calvario de Antonio Gasalla: "Ya no reconoce a nadie"

Marcelo Polino, amigo íntimo de Antonio Gasalla, anunció las actualizaciones en el estado de salud del capocómico que sufre Alzheimer y con tristeza reveló que "ya no reconoce a nadie". "Me llamó Nacha (Guevara) y me desahogué con ella", admitió con tristeza el periodista.

En diálogo con LAM (América TV) Polino habló del día a día de Gasalla y compartió su preocupación con Ángel de Brito y sus panelistas: "Estoy muy triste, me pega mucho porque es mi amigo, mi vecino, es casi mi familia. Ayer fui a la clínica y todavía no se lo puede ver, porque el Juez solo autorizó a una sola persona, su sobrino Fernando. Él está instalado ahí y me cuenta todo lo que está pasando con Antonio. Cuando llegué a casa me agarró un super bajón; al rato me llamó Nacha (Guevara) y me dijo 'te intuí que estabas triste'. Ahí me desahogué con ella. Son momentos muy difíciles porque es una persona que adoro y que ha sido muy generoso conmigo. Uno se hizo amigo de él por su cabeza, por su alegría, y ahora que no reconoce a nadie, que no sabe ni dónde está, es una tristeza tremenda".

"La gente que tiene mucho carácter -y sobre todo los viejos- son muy rebeldes, no quieren, no se prestan a ir al médico. Por otro lado, cuando dicen 'la familia lo abandonó', yo no puedo contar la cantidad de cosas que hizo la familia. Con la personalidad de Antonio, que no les abría la puerta, solo una vez pudieron convencerlo de que vaya al Instituto Rossi a hacerse unos estudios y cuando le quisieron poner unos cables en la cabeza, se los arrancó y salió en calzoncillos caminando por los pasillos. Son cosas que hemos tratado de que no salgan a la luz. Por eso yo incentivé a la familia a que pongan un Juez", agregó el periodista de espectáculos sobre la odisea que debieron atravesar sus familiares para lograr que Antonio visite a un médico.

Por último, Marcelo Polino destacó la aparición de un Juez en el conflicto -autoridad que pondrá una curatela para que la familia del capocómico pueda interceder por él- y con la desazón que eso le significa expresó: "Es muy doloroso, pero me parece que lo que está pasando es lo mejor".