Marcelo Gallardo rompió el silencio: su separación y la relación con Alina Moine

Marcelo Gallardo no se guardó nada, habló sobre su presente amoroso con Alina Moine y de la separación con su expareja.

Marcelo Gallardo habló de su presente amoroso, su relación con Alina Moine y su separación de Geraldine la Rosa. El "Muñeco", quien trata de mantener su vida personal lejos de lo que sucede en la cancha, le envió un mensaje a Luli Fernández durante el programa Socios del Espectáculo, no evitó el tema y fue contundente con sus dichos.

El estratega se refirió tanto a lo que atraviesa con su expareja como también con la periodista de ESPN, con quien al parecer mantienen una buena amistad luego de la ruptura. Lejos de confirmar una reconciliación con alguna de las dos mujeres en cuestión, el DT las elogió pero se mantuvo al margen de la situación. Es que Gallardo afronta momentos complicados en el "Millonario" y tiene que lidiar con todo.

"Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos, es una gran mamá y una gran persona pero no existe reconciliación alguna", escribió Marcelo Gallardo a Luli Fernández para que esta última lo muestre en el mencionado ciclo de El Trece. Con estos dichos, el "Muñeco" descartó completamente la posibilidad de volver con Geraldine. Además, el técnico también dedicó algunas palabras para Alina Moine y la relación que mantienen.

"Estoy solo, con Alina tenemos una hermosa amistad", agregó Gallardo sobre la periodista. Por último, y no por eso menos importante, el DT se refirió a lo que vive actualmente y reveló el por qué de sus declaraciones: "No me gusta hablar de mi vida personal, pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestarte", sostuvo en diálogo con la conductora de Socios.

La reveladora publicación de Geraldine la Rosa a Gallardo tras la ruptura con Alina

Geraldine la Rosa le dedicó una publicación a Marcelo Gallardo en medio de la separación de Alina Moine. La madre de los hijos del futbolista dejó en claro cuál es su lugar en la vida del director técnico de River Plate. La esposa del exfutbolista le dedicó un mensaje al padre de sus hijos y sorprendió a los seguidores y a los hinchas del club.

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, Geraldine la Rosa publicó un tierno video de su hijo en el palco de la cancha de River Plate, alentando a su papá y cantando "Muñeco, Muñeco". Aunque lo más sorprendente fue el mensaje que escribió la asesora de imagen para acompañar la publicación: "Porque un gran campeón necesita fuertes batallas para resurgir. Te amamos (Tu flia)". De esa forma dejó en claro que el amor por Gallardo sigue vivo y que a pesar de todo lo va a seguir acompañando.