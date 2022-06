El sorpresivo gesto de Alina Moine sobre su romance con Gallardo: "Quién pudiera"

Alina Moine reaccionó de manera contundente a un mensaje que le escribieron en las redes sociales sobre su romance con Marcelo Gallardo, entrenador de River. Qué dijo la periodista de ESPN al respecto.

En las últimas horas, Alina Moine tuvo un curioso y sorpresivo gesto en el que hizo referencia a su romance con Marcelo Gallardo. La periodista de ESPN se hizo eco de un comentario que le escribieron en su cuenta de Instagram y reaccionó de una manera muy picante.

En el marco de Socios del Espectáculo, programa transmitido por El Trece, Rodrigo Lussich dio a conocer cómo se encuentra la relación entre el entrenador de River y la conductora de TV: "Parece que ella desistió de seguir con él. Él no la terminó de blanquear porque no se terminó de separar de la ex. Han tenido estos idas y vueltas, y ella accedió a volver". Y advirtió: "No sabemos qué va a pasar, pero llama la atención un posteo de ella".

Luli Fernández, una de las panelistas del ciclo televisivo, intervino en la conversación y contó qué es lo que pasó en el Instagram de Moine: "Encontramos este posteo en el que ella está divina, una bomba... y un usuario que arrobó a Marcelo Gallardo y puso un 'quién pudiera' con un emoji de aplauso. Y Alina le puso un 'me gusta' al mensaje".

Lo concreto es que, desde que estallaron los rumores de romance entre Gallardo y Alina, ninguno de los dos blanquearon la relación. Asimismo, la periodista deportiva precisó en diálogo con Socios del Espectáculo: "A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental. El día que yo quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Lussich y a Pallares para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo". Y pidió: "Mientras tanto, no jodan... hablemos del sorteo del Mundial, de la Selección Argentina, de lo que quieran... pero no me pregunten más nada".

La publicación de Alina Moine en la que admitió que estuvo con Marcelo Gallardo a partir de un "me gusta" que le dio a un comentario

Qué dijo Marcelo Gallardo sobre la posible llegada de Luis Suárez a River

El técnico de River respondió a las consultas de los periodistas presentes sobre el posible fichaje del delantero de 35 años. De hecho, manifestó: "Como es un futbolista de elite y en este momento está haciendo una recuperación de la limpieza en la rodilla, por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar".

Más tarde, Gallardo resaltó: "Nuestra espera es acorde a los tiempos de él. Si estuviera para jugar mañana, los tiempos correrían más rápido. En este caso tiene relación el tiempo de él, de su recuperación, con lo que podemos esperar. Van de la mano, estamos tranquilos". En la misma línea, insistió: "No estamos esperando a un futbolista que está para jugar mañana, estamos esperando a un futbolista que se está recuperando".

Además, "El Muñeco" remarcó que "si se conectan las posibilidades, que hay predisposición de los dos lados, estará o no". "El intento lo hicimos, tiene deseo, entusiasmo, está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando", reconoció el ídolo de River.

Por último, Gallardo elogió a Suárez cuando resaltó que el charrúa "mostró una muy buena predisposición y entusiasmo" e indicó: "Los tiempos son los que tratamos de sostener de ambos lados". Igualmente, aclaró que "también está la parte de su recuperación" y concluyó: "Después será una decisión propia de él y, cuando decida, estaremos aptos para ver si somos una opción viable. Tampoco hay que mentirle a la gente, no hay que generar demasiado entusiasmo".