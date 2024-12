Marcela Tinayre expuso la verdad de lo que pasa con Mirtha Legrand: "Pésimo".

Marcela Tinayre rompió el silencio y reveló la verdad de lo que pasa con su mamá, Mirtha Legrand. La famosa actriz y conductora fue contundente y contó una fuerte interna familiar que causó conmoción en el mundo del espectáculo y la televisión.

En diálogo con el programa de streaming Circo Beach, Tinayre se refirió a varias situaciones familiares que atravesaron su vida y sorprendió al contar que no quiere visitar más el programa de su mamá, Mirtha Legrand, ni el de su hija, Juana Viale, por El Trece. "Yo como hija era muy compañera de mi padre, con mamá mucho menos, pero ahora soy como la espada que tiene en la nuca, si ella dice algo le digo ‘no es así’", empezó por decir.

Así las cosas, siguió: "Les pedí que nunca más me inviten al programa, primero la paso pésimo, me pregunta algo y yo me quedo mirando qué le puedo responder para producirle felicidad. Les dije, no quiero ir y no voy a ir". Por último, aclaró: "Nacho es mi compañero. Juana es intransigente conmigo, es brava. Ámbar también, mi nieta".

Por último, Tinayre reveló la verdad de sus relación con el papá de sus hijos mayores, Juana y Nacho. "Viajé muchísimo, me costó un matrimonio. Nunca estaba y la verdad que fue un tema, yo tenía a los chicos muy chiquitos, pero siempre calculaba irme una semana nada más", aseguró.

Mirtha Legrand confesó qué hace con su dinero y sorprendió en la televisión: "Me lo echo encima"

Mirtha Legrand sorprendió al contar uno de los mayores misterios sobre su carrera. La famosa conductora rompió el silencio y contó finalmente en qué gasta su fortuna luego de trabajar por más de 50 años en televisión.

La estrella de El Trece es una de las personas más importantes de la farándula argentina debido a su gran trayectoria en la pantalla chica. Debido a todos los años que lleva trabajando, es de público conocimiento que ella recolectó una gran fortuna con el correr de los años, por eso, en una reciente entrevista, decidió contar en qué se gasta su dinero.

"Tengo algunos departamentos que he comprado, una casa en un country. Teníamos con Daniel (Tinayre) una casa muy linda en José Ignacio, que le regalé a Marcela (hija)", empezó por contar en diálogo con Hola Argentina. Luego de revelar que decidió invertir en propiedades, aseguró que hoy en día tiene otra mirada sobre el dinero en general.

Precisamente, contó: "Después, como diría mi madre, me lo echo todo encima. Y soy generosa con gente que lo necesita. Colaboro mucho con el hospital Materno Infantil de Mar del Plata, y aquí con el Hospital Fernández". Así Legrand dejó en claro que no suele restringirse en cuanto a los gastos y que aprendió que si tiene dinero está para gastarse.

Así está hoy Rocco Gastaldi, el hijo menor de Marcela Tinayre

Los hijos más famosos de Marcela Tinayre son Nacho y Juana Viale por la injerencia de ambos en la industria televisiva en los últimos años. A pesar de esta realidad, la hijo de Mirtha Legrand tiene un tercer hijo del que poco se sabe y hace horas compartió una foto del joven.

Rocco Gastaldi es fruto del amor de Marcela Tinayre con su segundo esposo, Marcos Gastaldi, fallecido en la pandemia del coronavirus. En un reciente posteo de redes sociales, la presentadora les mostró a sus seguidores cómo está su hijo hoy.

"Feliz cumple Rocco muy amado!", escribió Tinayre en el pie de foto de su publicación de Instagram, en el aniversario número 23 del nacimiento de su hijo. Entre las imágenes que publicó hay fotos de Rocco cuando era pequeño y otras actuales: en la actualidad el joven tiene el cabello corto, después de una etapa en su adolescencia con una gran melena, y se puede ver que compartes varios rasgos faciales con Tinayre.