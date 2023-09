Marcela Tauro reveló la verdad sobre su separación: "No lo quiero arrastrar"

Marcela Tauro rompió el silencio sobre su ruptura de Martín Bisio, el empresario con el que llevaba 7 años de relación.

Marcela Tauro es una periodista de espectáculos de 58 años, más conocida por formar parte del panel de Intrusos (América TV) desde el año 2003. A pesar de su amplia trayectoria en la industria de la televisión y de lo abierta que se muestra en pantalla al hablar sobre su vida privada, hay detalles sobre su intimidad que prefiere guardarse. Precisamente esto fue lo que ocurrió tras su separación de Martín Bisio, con quien llevaba siete años de relación. Su ruptura tomó por sorpresa a todo su entorno, especialmente porque todo parecía marchar bien. Después de semanas de silencio, Tauro contó toda la verdad.

La periodista se mostraba muy feliz junto al empresario rosarino e incluso habían logrado superar una crisis que tuvieron en 2021. Sin embargo, su relación no dio para más y la periodista tomó la terminante decisión de darle un cierre definitivo. Ahora que pasaron algunas semanas de su ruptura, abrió su corazón y reveló detalles desconocidos al respecto.

Dos años atrás, la periodista había confesado: “Soy la que me rayo. Me rayo por mis inseguridades, por la diferencia de edad. A veces estoy más segura y a veces menos; todavía estoy en esas cosas. Me agarró en un momento en el que dije, ‘este chico tiene que tener un hijo’, y se lo dije. Él me dice, escúchame, ya lo hablamos esto. Son esas inseguridades que me agarran a veces”. Si bien lograron superar aquella crisis, ahora Tauro confesó qué fue lo que la llevó a terminarlo todo.

La panelista sorprendió a todos sus compañeros mientras estaban al aire en el ciclo radial No Está Todo Dicho (La 100) al anunciar su separación. "Me separé de Martín, mi novio de 7 años. Nos separamos en buenos términos y seguimos hablando. No sabía si decirlo o no, no soy mucho del posteo porque me parece frío...", comenzó.

Sin dar demasiadas explicaciones, aseguró que "no hubo terceros en discordia" y que simplemente resultaron incompatibles. "Tenemos distintas formas de ver la vida en este momento. Hay amor, y es más difícil separarse cuando hay amor, pero en este momento queremos cosas diferentes", reflexionó. A causa de estas diferencias, concluyó que lo mejor era separarse. "No lo quiero arrastrar a lo que yo quiero y que él me arrastre a lo que él quiere”, concluyó.

Marcela Tauro reveló que está saliendo con un conductor

Cuando Guido Kaczka le preguntó a Tauro si estaba en contacto con otros hombres ahora que está soltera, la periodista se sinceró y respondió que sí. “¿Estás saliendo con alguien? Nos va a decir la primicia...”, indagó el conductor del programa. "No, estoy soltera. Es una etapa para estar sola con el dinero”, respondió Tauro, entre risas. “Okey... ¿Te estás hablando con alguien o no?”, insistió Guido. Ante esta nueva pregunta, la panelista respondió que sí.

"Hablar me hablo con medio país... Con alguien que vos conocés mucho”, confesó. Aunque no dio nombres, aseguró que se trata de un conductor. Y agregó que también tiene un segundo candidato: "Hay un político, también...”. Sin embargo, prefirió no dar los nombres de estas personas.