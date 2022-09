Marcela Tauro dijo lo que nadie esperaba sobre Mirtha Legrand: "¿Quieren que sea cruda?"

La famosa periodista de espectáculos fue tajante sobre la emblemática conductora y la expuso tras su regreso a la televisión.

Marcela Tauro habló tajante sobre Mirtha Legrand y expuso su contundente opinión sobre la vuelta de la diva. El pasado sábado y luego de dos años alejada de la televisión, la conductora volvió a El Trece con su clásico formato de los sábados por la noche. Sin embargo, unos días más tarde, la periodista reveló una dura verdad detrás del debut.

"Yo esperaba otra cosa. ¡Yo amo a Mirtha! ¿Hace cuánto que no estaba en la tele? ¡Yo esperaba una fiesta!", empezó por analizar Tauro al aire de Intrusos, programa de América TV del que es panelista. "Esperé Una ceremonia de la vuelta de ella ¡Que se lo merecía!", continuó.

"La gente la esperaba una superproducción., pero el rating no fue bueno. Quien está festejando es la competencia, PH", lanzó Tauro sobre los datos obtenidos sobre el rating del sábado, cuando el programa no alcanzó las expectativas. "Uno pensaba que en el primer programa iba a descollar, y ella se lo merecía. Yo esperaba que hiciera 9 ó 10 puntos, y más. Para empezar esperaba otra mesa, más glamour", continuó.

En ese sentido, Tauro fue tajante y aseguró que no estaba de acuerdo con los invitados que tuvo el primer programa. "¿Quieren que sea cruda? ¿Quieren que lo diga? ¡Lo digo! no estaba para ir al primer programa "El Puma" Rodríguez. Pero ¡Me ponen en una situación que lo tengo que decir yo y no lo dicen los demás!", lanzó.

Por último, la periodista sentenció: "Yo hubiera llevado a un Tinelli, a Canosa, no sé a alguien que no veas en otro lado. También es cierto que no es fácil producir. ¡Pero es Mirtha! ¡Es la única mujer de esa edad que conduce en el mundo!".

Un invitado de Mirtha Legrand expuso su incomodidad: "Tenía hambre"

Una de las estrellas que participó del esperado regreso de Mirtha Legrand a la televisión habló en LAM sobre su supuesta incomodidad durante La noche de Mirtha. "La verdad que tenía hambre", comentó con sinceridad la figura que también es parte de la grilla de El Trece en otro exitoso ciclo de la señal.

El sábado pasado se produjo la vuelta de Mirtha Legrand a la pantalla chica tras dos años y medio de ausencia por la pandemia, y como no podía ser de otra manera, tuvo un grupo de invitados muy importantes. Moria Casán y su pareja, "El Pato" Galmarini, el periodista macrista Baby Etchecopar y el cantante José Luis "El Puma" Rodríguez fueron las figuras que formaron parte de la vuelta de la diva a las mesazas.

Y fue este último el que generó un fuerte revuelo en redes sociales, dado que se lo notó bastante incómodo durante todo el programa, dando respuestas muy escuetas. Pese a que habló de todos los temas, quedó claro que en varios no quería explayarse. Tras esto, el cantante charló con LAM y explicó qué sucedió el sábado luego de aclarar que "con Mirtha siempre bien".

"Era una mesa muy política, entonces muy difícil. Yo no hablo de política. Hace rato ya que no hablo de política", comentó con sinceridad El Puma Rodríguez. Pese a su molestia, el cantante venezolano no abandonó el humor y agregó: "Menos mal que cuando entró Moria pude comer el arroz".

En ese sentido, Rodríguez agregó que no son sencillos los programas de televisión en los que se come: "Es muy difícil comer y hablar, tienes que esperar que alguien este hablando para poder comer, la verdad que tenía hambre. Me comí todo el arroz". De todos modos, el cantante cerró remarcando que no tenía problemas con ninguno de los demás invitados ya que él es "como el agua", ya que se adapta al "recipiente" en el que está.