Marcela Tauro descubrió a su novio con su mejor amiga: "Le caímos"

Marcela Tauro reveló la devastadora experiencia amorosa que vivió, cuando encontró a su novio con su mejor amiga.

Marcela Tauro recordó una de las peores experiencias que vivió en su vida amorosa, cuando descubrió a su pareja de aquel entonces con su mejor amiga. La panelista de Intrusos (América TV) recordó aquel duro episodio que transitó en su vida personal y dejó sin palabras a todos sus compañeros del programa, quienes no pudieron creer la insólita situación que atravesó.

En más de una ocasión, Tauro reveló diferentes experiencias llamativas que vivió a lo largo de su vida. Esta vez, abrió su corazón y confesó el mal momento que vivió años atrás, cuando las dos personas a quienes más confianza le tenía la traicionaron. Además, contó cuál fue la llamativa decisión que tomó con su amiga para enfrentar al hombre en cuestión.

"A mí en la vida me ha pasado de todo. Yo tenía una amiga, mi mejor amiga, Analía Furio, y nos dimos cuentas que las dos salíamos con un amigo. Duró una semana. Él nos engañó a las dos", comenzó la panelista. Y agregó que, cuando se dieron cuenta, lo encararon. "Fuimos juntas a la casa. Le caímos cada uno por separado. Imagínense lo que fue eso. Él esperaba que yo le dijera de todo, pero a mí no me salió decirle nada. Me quedé muda. Indiferente. Eso le dolió más que un cachetazo", sumó.

Por otro lado, su amiga reaccionó de una manera completamente diferente. "Ella, que era la tímida, le dijo absolutamente de todo. Yo creo que después de eso él no jodió más a nadie. Éramos amigas de una parroquia. Un día ella me llama y me dice 'tengo que decirte algo'. Y yo le digo 'yo también'. Cuando te la quieren meter, mi amor…", cerró la panelista.

Marcela Tauro reveló cuál es su llamativa técnica para atraer el dinero a su vida

Recientemente, Marcela Tauro contó cuál es la extraña técnica que utilizar para ganar dinero. "Un día Santiago del Moro dijo que la Luna llena te trae dinero si… Había que ir a mostrar la cola a la luna", comenzó Tauro. Y agregó que, como vive cerca de los lagos de Palermo, una noche les pidió a su hijo y a su novio que la acompañaran a probar suerte.

"Mi hijo me dijo 'apurate mamá que viene gente'", sumó la panelista, entre risas. "¡No puedo creer que lo hiciste, Tauro!", exclamó Flor de la V, la conductora del ciclo. "En los lagos de Palermo no te podés bajar la bombacha porque te ensartan. Pero bueno, era de madrugada", cerró Marcela.