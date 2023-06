Marcela Tauro contó la verdad de su histórica pelea con Rial en vivo: "Mentirosa hija de p..."

Marcela Tauro no se calló nada y contó todo lo que pasó en la pelea que tuvo al aire cuando Jorge Rial era conductor de Intrusos.

Marcela Tauro sorprendió a todos tras revelar el histórico hecho que la marcó cuando era panelista de la edición 2012 de Intrusos, conducido en ese entonces por Jorge Rial. En medio de muchas especulaciones sobre lo sucedido en vivo, la periodista contó toda la verdad de esa situación.

En la emisión de de Intrusos del jueves 15 de junio por América TV, Flor de la V y sus panelistas hablaron sobre la revelación que causó revuelo en el mundo del espectáculo: el affaire que tuvieron Tatiana Schapiro y Jorge Rial en los años 2000 cuando estaba en pareja con Silvia D'Auro. Marcela Tauro brindó detalles de esa situación ya que trabajaba con el conductor, pero la dinámica del programa llevó a que se recuerde otro hecho memorable.

Es que en el 2012, sucedió un incómodo y tenso momento al aire al comienzo de Intrusos cuyos protagonistas fueron Rial y Tauro. Ni bien la cámara enfocó el estudio, se observó a la periodista agachada charlando con el conductor, quien se había enojado con la producción por no haberle avisado que venían de la pausa.

"Yo una vez me peleé al oído con él, me vivía peleando. Hay un meme mío que parece que estoy a upa ¡No estoy a upa!", comentó Tauro. Existieron distintas versiones sobre ese momento a tal punto de que hay un insólito video en YouTube con millones de reproducciones en el que indicaron que se estaban drogando.

"Dijeron cualquier cosa. Era un corte del programa, creo que Ángel De Brito había tuiteado que yo iba al Bailando y me dijo de todo", reveló la panelista. Para que la discusión no estalle, tomó la decisión de levantarse e ir hacia donde él estaba para calmar las cosas. Sin embargo, no pudo lograr su cometido. "'Sos una hija de puta' me decía. 'Pero no voy a ir, no firmé nada, le contestaba. Ahí empezamos a discutir y no sé por qué vinimos al aire. Yo estaba agachada y me decía 'sos una mentirosa hija de puta'", lanzó para la sorpresa de todos.

Tatiana Schapiro se cansó y dijo lo que todos pensaban de Jorge Rial: "No tengo nada que esconder"

Tatiana Schapiro está en el ojo de la tormenta por una revelación que sorprendió al mundo del espectáculo. Es que se reveló que fue la amante oculta de Jorge Rial cuando él estaba en pareja con Silvia D'Auro. La periodista que trabaja en Infobae y El Nueve rompió el silencio sobre este tema.

En diálogo con el móvil de LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV que fue el responsable de filtrar este dato, Tatiana Schapiro contó detalles de los encuentros que tuvo con Jorge Rial en los años 2000. "Estamos hablando de la prehistoria. Yo tenía veintipico de años, soltera, nada que esconder. Era algo que todos sabían", soltó sin tapujos.

Schapiro no tuvo inconvenientes en declarar al móvil de LAM ni en negar que pasó algo entre ella y Rial. Sin embargo, se mostró descolocada porque fue una situación que ocurrió hace mucho tiempo: "No sé de qué estamos hablando. Me sorprende que en 2023 estemos revisando algo que pasó hace 20 años".

No solo eso, sino que apuntó contra De Brito por mencionar cosas que no eran ciertas: "Algunas de las cosas que dijo Ángel, tiene mucha razón, pero otras no son reales". En última instancia y con un tono de impaciencia, la periodista frenó en seco al notero para concluir la entrevista. "No voy a responder absolutamente a nada, no quiero alimentar nada. Me hago cargo de lo que haya hecho en mi vida, no tengo nada que esconder. No hay un secreto. Estas son las reglas del juego, por eso paro y hablo", sostuvo.