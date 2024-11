Marcela Tauro contó la verdad de lo que pasa con Pampita: "No es".

Desde que confirmó su separación de Roberto García Moritán hace poco más de un mes, Pampita se mantuvo en el foco de atención del mundo de la farándula. Desde los motivos de la separación, las capturas que subió con pruebas y las posteriores declaraciones de ambos, los medios estuvieron pendientes de cada detalle, pero nadie se esperaba la noticia que vino después: la modelo ya estaría en pareja nuevamente con el polista Martín Pepa. En medio de esta polémica, Marcela Tauro brindó más detalles sobre este tema.

Al aire en Intrusos, ciclo que conduce Flor de la V en América TV , la periodista de espectáculos opinó sobre las decisiones de Pampita en cuánto a hacer su relación pública y todo el escándalo que conllevó. "Yo a ella la veo muy delgada… Yo no sé si está tan bien. Yo creo que la procesión va por dentro", empezó por decir la comunicadora como un opinión personal.

En este marco, la conductora sumó: "Yo ya la vi delgada el año pasado. La vi muy flaca. En ese momento hablamos de todo, ella no para. La procesión va por dentro y cada uno lo digiere como puede". A esto se sumó el panelista Pampito de forma irónica: "Chicos, busquen las fotos de París y ahí van a ver lo destruida que está".

Entonces, Tauro continuó: "No es solamente plata. Empoderada de la boca para afuera. Bárbaro, tenés todas las marcas, todo lo que quieras, pero estás sola en el hotel". Entonces, Florencia de la V continuó categórica: "Yo no le creo lo de Martín Pepa. Si no estamos diciendo que es una mina fría que no le importa nada… Yo creo que ella estaba enamorada".

Sorpresa por lo que dijo Mirtha Legrand sobre la nueva relación de Pampita: "Rápido"

La conductora y estrella de El Trece, Mirtha Legrand, es conocida por no tener pelos en la lengua y en este caso hizo referencia al nuevo romance de Carolina "Pampita" Ardohain con el polista Martín Pepa y dejó a todos sorprendidos con sus dichos.

Todo surgió por la pregunta de una de sus invitadas Majo Martino, quién le consultó a la "Chiqui" por el noviazgo de la modelo poco después de su escandalosa separación del político Roberto García Moritán.

“¿Te llamó la atención lo de Pampita con Roberto?”, le preguntó Majo Martino a la conductora de La Noche de Mirtha, quien respondió: “Sí, tan rápido querida, de un día para el otro ya estaba con otro novio”.

Eso no quedó ahí, sino que ante la atenta mirada de los demás invitados, Mirtha Legrand deslizó que la relación entre Pampita y el polista Martín Pepa podría ser anterior a lo que se reveló. "Algo debió haber habido antes", consideró la chiqui.

La modelo y jurado de Los 8 Escalones, Pampita, se separó de su marido Roberto García Moritán a finales de septiembre luego de que salieran a la luz infidelidades del ex funcionario de la Cuidad de Buenos Aires y en los últimos días se reveló que está en una nueva relación con un polista.

“Hay un momento de la vida en donde no creo que haya que hacer el duelo tan largo. Pampita está en ese momento”, enfatizó Majo, a lo que Mirtha Legrand contestó: “Yo no la critico. Hace lo que le da gana".