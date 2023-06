Marcela Kloosterboer reveló cuál es la asquerosa práctica que "le da placer"

La actriz visitó el programa de Verónica Lozano y soltó una inesperada revelación íntima que dejó sin palabras a la conductora.

La actriz Marcela Kloosterboer se animó a realizar una inesperada declaración sobre una actividad que le genera placer aunque a muchas personas les provoca asco. La inesperada reacción de Verónica Lozano a la declaración de Kloosterboer, quien no pudo evitar reírse tras soltar la revelación.

Invitada a Cortá por Lozano (Telefe) a raíz de su pronta vuelta al teatro de la Avenida Corrientes, Marcela se animó a contestar algunas preguntas "picantes" en uno de los segmentos de la nota y reveló que se come las uñas de los dedos de los pies, causando sorpresa en la conductora. "Lo dije mientras hacía la obra Radojka en el verano. ¡Y se hizo viral!", reveló la actriz, deslizando que ahora se tiene que pintar las uñas para no comérselas.

"Es un placer. Me ve Fer (el esposo) y me dice 'no seas asquerosa'", agregó. "¿A Fer también (le come las uñas) o solo las tuyas?", le consultó Verónica Lozano, tentada. "Si me quedo con hambre...", aseguró Marcela Kloosterboer,

Marcela Kloosterboer denunció a su marido en las redes por una pésima actitud

Marcela Kloosterboer dejó boquiabiertos a sus seguidores al revelar un conflicto inesperado con su esposo, Fernando Sieling. A pesar de que siempre mostraron una imagen de felicidad en sus redes sociales como pareja junto a el empresario y exjugador de rugby, esta vez la reconocida actriz argentina hizo una denuncia contundente contra su marido.

La actriz de 39 años publicó una imagen en sus historias de Instagram en la que el padre de sus hijos, Juana y Otto, quedó en el ojo de la tormenta. Sin reservas, Kloosterboer escribió enfáticamente: "¡Egoísta!". Una frase contundente proveniente de la ex estrella de Chiquititas y Las estrellas, entre otras producciones televisivas. La publicación generó un impacto sorprendente entre los seguidores de la pareja, ya que rara vez exponen los conflictos familiares ante el gran público.

La imagen compartida fue un meme que muestra a un perro mostrando los dientes, acompañado de una simulación de conversación entre dos personas. En el diálogo ficticio, una de ellas dice: '¡Egoísta! ¿Te comiste el chocolate sin acordarte de mí?' y la otra responde sarcásticamente: '¿Sin acordarme? ¡Casi me atraganto pensando que venías!'.

Bajo el meme, Kloosterboer añadió su propia acusación irónica hacia Sieling. "El alfajor de la semana pasada", disparó la actriz irónicamente, con un meme de carita riendo. Claro está, solo fue una acusación amistosa entre ambos, pero Sieling va a pensar dos veces la próxima vez antes de comerse un alfajor.