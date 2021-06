Manuel Navarrete: de mano derecha de Tinelli a vender pizzas y empanadas en España

La nueva vida de uno de los productores más emblemáticos del ciclo de Marcelo Tinelli en El Trece. Manuel Navarrete fue una de las figuras de ShowMatch a mediados de la década de 2010.

Manuel Navarrete fue uno de los productores más destacados de ShowMatch durante la década de 2010. Sin embargo, decidió marcharse del programa de Marcelo Tinelli y probar suerte en un rubro totalmente diferente para él. Ahora, vende pizzas y empanadas en España. En diálogo con Ángel de Brito en CNN Radio, el protagonista dio detalles de su nueva vida.

“Acá es distinto. Acá se respeta todo. Acá hay problemas, pero es muy diferente. Acá importan la cultura, el respeto, las leyes. Mi hijo estudia y estamos tranquilos porque no hay tantos problemas de robo como en la Argentina”, comenzó diciendo Manuel Navarrete, y agregó sobre su esposa: "Ella trabajaba muy bien, era como una Guillermina Valdes con los zapatos. Le iba bárbaro y tenía varios locales, pero hay otras cosas que complican mucho el panorama y hace que la balanza se incline”.

“La empanada que más sale no es la de carne, es la de pollo. No es que yo estoy amasando o cocinando en el horno, para eso tenemos gente especializada. Yo estoy en el manejo de los locales”, agregó Manuel Navarrete, quien aseguró que el contexto de la pandemia alteró los planes que tenía inicialmente.

Continuando con su entrevista en CNN Radio, el protagonista agregó: “La cosa va bien. No como esperábamos, pero camina. Pasa que está la pandemia y complicó todo. Me costó conseguir los papeles, incluso todavía me falta algo, pero ya estoy habilitado para vivir y trabajar acá y te puedo asegurar que es otra cosa. Claro que se extraña mucho la televisión, los amigos, el fútbol, ver a San Lorenzo, hablar con la gente, pero yo le quiero dar otra vida a mi hijo, y acá es posible que la encontremos".

Navarrete: "Yo no renuncié ni a ShowMatch ni a Marcelo Tinelli"

Navarrete se fue de ShowMatch hace algunos años. Sin embargo, el ex productor de Marcelo Tinelli aseguró que mantiene un vínculo estrecho con quienes fueron sus compañeros y que inclusive piensan en hacer algo en conjunto desde España. De este modo, quedó claro que la amistad perduró más allá de su partida.

“Yo me había ido de Ideas del Sur. Había renunciado. Pero yo no renuncié ni a ShowMatch ni a Marcelo Tinelli. Renuncié a una empresa que era de Cristóbal López, que era algo diferente. ¿Se entiende? Incluso con Marcelo y con los muchachos cada tanto tengo contacto. Hace poco hablé con el Chato Prada y me dijo ‘fijate si se puede hacer algo allá en España, porque sería interesante’”.