Maju Lozano habló de Facundo Arana tras la denuncia de Romina Gaetani: "Todo llega"

La conductora de televisión recordó un conflicto que tuvo con el actor hace años y se expresó en su cuenta de Twitter sobre la acusación de la actriz contra Arana.

Maju Lozano se metió en la polémica entre Facundo Arana y Romina Gaetani, luego que la actriz denunciara actitudes violentas por parte de su colega. La conductora de televisión recordó un viejo enfrentamiento que tuvo con el actor hace años.

"Pocos nos escucharon, pero por suerte todo llega. La verdad siempre triunfa, ¡aunque haya que esperarla muchos años!", escribió Maju en una de sus publicaciones de Twitter. La humorista había vivido una situación incómoda con Arana porque éste se había enojado por las declaraciones que Lozano tuvo en medio de una entrevista con Isabel Macedo.

Arana y Macedo habían estado en pareja durante diez años e Isabel le contó a Maju cuánto sufrió cuando, de buenas a primeras, el actor la dejó por su actual esposa. "¿Era necesario tener tantos hijos? ¿No te alcanzaba con tener un perro labrador?", había acotado Lozano a modo de humorada en medio de la entrevista en referencia a los hijos que Facundo tuvo con María Susini.

Maju hace años relató que cuando se encontró con Arana en un evento, éste le dijo que se había cagado en su familia, de mala manera. "Entre una relación muy feliz de 10 años y otra relación muy feliz, que ya lleva 7 años, hay un año en el medio. No ocurrieron simultáneamente", aclaró Facundo en diálogo con Desayuno Americano en 2014 sobre lo que se había dejado entrever en la entrevista de Maju a Isabel Macedo, quien estuvo en pareja con Arana desde 1996 hasta el 2006.

Las declaraciones de Romina Gaetani sobre Facundo Arana

“Tuve situaciones no gratas con Facundo porque me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela que hacíamos que no estuvo buena", comenzó su descargo Gaetani en medio de una entrevista en LAM. Y agregó: "Hubo griteríos, palabras que no están buenas que se digan, golpes en la mesa. Hay testigos que han visto esto en el motorhome".

La actriz aseguró que el enojo de su colega siempre se trataba de cuestiones relacionadas al trabajo: "Que alguien te diga ‘si fueras hombre, te cagaría a trompadas’ es un montón, ¿no? Yo en ese momento quedé medio en shock". Luego, Romina recordó las fuertes palabras que Arana le habría dicho en el oído en medio de una sesión de fotos de Revista Paparazzi: "Me mira y con su mejor sonrisa me dice ‘¿tanto quilombo por ser una puta falopera?’".