Lussich contó la verdad sobre su pelea con Ángel de Brito: "Provocación"

El conductor de Socios del Espectáculos fue muy duro con el presentador de LAM. Las razones detrás del enfrentamiento.

Rodrigo Lussich y Ángel de Brito intercambian munición gruesa desde sus respectivos programas hace tiempo. Los colegas supieron trabajar varios años juntos como panelista de Viviana Canosa, pero el tiempo pasó, ambos crecieron profesionalmente y su vínculo se fue desgastando al punto que parece no tener retorno.

El conductor de Socios del Espectáculos, visitó el programa de Carmen Barbieri en Magazine y habló sin filtros sobre el periodista de América TV. Además, recordó el conflicto que se generó cuando se negó darle a uno de los cronista de LAM.

"No hay relación, no hay nada roto, pero nunca fuimos muy amigos. Él se ha quedado en mi casa, en Mar del Plata... pero hoy estamos en distinta sintonía", afirmó Rodrigo y subrayó: "Hay una comparación porque hacemos programas de espectáculos, pero estamos en las antípodas".

Respecto a cuando Ángel se refiere a él y a Adrián Pallares como "los bailarines", porque se divierten y bailan en su programa, manifestó: "Me parece peyorativo y reduccionista". "Hay una cosa de provocación permanente que es parte de su estilo", remarcó, en diálogo con Mañanísima.

También recordó la situación que vivió con el cronista de LAM, Alejandro Castelo, cuando lo fue a buscar a la puerta de su casa con la cámara prendida para hacerle una nota "Es un estilo del programa, pero yo prefiero que entre colegas avisar 'che, te voy a hacer una nota, ¿te puedo prender la cámara?'. Estaba llegando a mi casa, no estaba cómodo ese día" indicó.

En su momento, tras ese episodio, Rodrigo hizo un descargo al aire de El Trece. "Anoche el programa de De Brito puso unas imágenes donde yo no les doy una nota, al mediodía cuando yo llegaba a mi casa. Quiero aclarar esto: '¿Quién soy yo para no dar una nota?' No me pongo en ningún lugar para nada y sabemos cómo trabajamos entre colegas", apuntó y añadió: "Me sentí un poco violentado por la manera en la que se encara desde el programa de De Brito a los entrevistados cuando se los busca".

En esa ocasión, Lussich no desaprovechó la oportunidad para reprocharle a LAM sus dichos en contra de Socios del Espectáculo: "Además, es un programa que en general es un programa que en general nos bardea un montón, se burlan de nosotros, somos los bailarines, hacemos las bombas en tu fiesta y se nos cagan de risa en el Twitter. Hay un ninguneo permanente. A veces uno responde, uno también es picante, pero también uno dice acá paro. Son provocadores, tienen su estilo".

Por su parte, Ángel le dedicó un picante comentario al ver las imágenes de la nota fallida. "No nos quiere hablar, no sé. Vive odiado, pobrecito", lanzó el conductor de LAM.

Ángel de Brito reveló qué figura de Gran Hermano se sumará a LAM

Ángel de Brito anunció en sus redes sociales quién será la nueva incorporación en LAM tras la salida de Andrea Taboada y Estefanía Berardi. El periodista reveló que se trata de una exfigura de Telefe que cobró un gran protagonismo en el medio el año pasado y este.

Según explicó el conductores, los lugares que dejaron libres Taboada y Berardi serían ocupados de forma rotativa por otras figuras. En ese sentido, recientemente el comunicador publicó en una de sus historias de Instagram qué figura que ha estado como entrevistada en su ciclo será parte de su programa de chimentos y actualidad.

"Este lunes Romina Uhrig debuta como angelita", escribió el conductor que se pasó a América TV en 2022, después de cinco años en El Trece, y compartió una foto de la participante de Gran Hermano 2022, que obtuvo el cuarto puesto en el reality de Telefe que condujo Santiago del Moro.

Esto causó sorpresa en las redes sociales debido al mal momento que Uhrig vivió en LAM hace algunas semanas cuando le preguntaron por las investigaciones por supuestos hechos de "corrupción" contra ella y su pareja. La concursante de GH se mostró algo molesta porque se haya hablado del tema en LAM y De Brito argumentó que pudo dar esa información porque tenía los documentos presentados por el denunciante.