¿Luisana Lopilato y Michael Bublé se separaron? Qué dijo la actriz de Casados con Hijos

Luisana Lopilato habló desde Argentina sobre las versiones de crisis con Michael Bublé. El sorpresivo testimonio de la actriz de Casados con Hijos.

Luisana Lopilato habló sobre su separación de Michael Bublé, con quien comparte dos hijos. La modelo brindó una entrevista íntima en la que charló sobre su vínculo y sobre cómo manejan la distancia, ya que ambos tienen carreras artísticas construidas en sus países natales.

Luisana y Michael viven en Canadá desde hace varios años, el país natal del cantante. Sin embargo, ahora la modelo vino a Argentina para actuar en la obra teatral de Casados con Hijos, un proyecto que anhelaba con muchas ansias. Por lo tanto, la modelo y actriz debe quedarse en el país durante dos meses; mientras que el artista regresó para continuar con sus shows programados.

"Me vine de Canadá con toda la familia y bueno, ya estamos instalados para dos meses acá. La verdad que estoy re contenta, re feliz. Y también es una experiencia para que mis hijos puedan verme en el teatro. Estoy con muchas ganas, hace tanto que no estoy en el Gran Rex y tengo los mejores recuerdos", contó Lopilato durante una entrevista con Paparazzi.

En medio de la charla, Luisana respondió la pregunta que todos sus seguidores se hacen: si Bublé la apoya en su carrera. "Michael está conmigo, sí. Es que nos acompañamos y planeamos con mucho tiempo, de eso se trata, ¿no? De planear con tiempo para poder estar tanto yo con él como él conmigo", contestó la actriz. "Con tiempo esto es posible. También con Matrimillas. Un éxito por el que me llamó mucha gente para decirme que vio la película y que le gustó", sumó.

Por último, destacó lo feliz que se siente de estar en las tablas con sus compañeros de elenco: "Me preguntaban por qué, qué ganas de venirte, y yo creo que la pasamos tan bien arriba del escenario… Este proyecto me hace tan feliz, me hace reír, y me hace disfrutar tanto. De eso se trata la vida: de elegir proyectos y momentos donde uno sonría más y se despreocupe un poco de las cosas que uno piensa que son importantes y al final, no son importantes".

Los cuestionables dichos de Michael Bublé sobre su carrera y su relación con Luisana Lopilato

Michael Bublé desató una polémica en redes sociales tras sus dichos en torno a su matrimonio con Luisana y su carrera artística. El músico conversó en That Gaby Roslin Podcast y aseguró que si no estuviese casado y con hijos, su éxito sería aún mayor.

"Si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande", soltó. En este sentido, explicó que "no podés hacer las dos cosas con éxito". "Relativamente, podés tener éxito, pero creo que uno siempre sufre. Mi mánager siempre me dice que no es difícil tomar las decisiones, es difícil vivir con las consecuencias de esas decisiones, así que ¿podés vivir con las consecuencias de eso? Si ponés a tu familia primero va a perjudicar nuestra carrera en esos países. Y, por supuesto, para mí fue difícil", confesó.

Sus dichos hicieron mucho ruido en las redes y muchos usuarios apuntaron contra el cantante. Sin embargo, más tarde Bublé aclaró en Socios del Espectáculo (El Trece) que no había querido decir y eso y aseguró: "Mi vida, mi carrera, es mejor porque estoy con ella".