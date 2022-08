Luis Ventura puso en duda el regreso de Mirtha Legrand a la televisión: "No están"

El periodista cuestionó la veracidad de la vuelta de la diva a su programa de El Trece, del que no es parte desde antes de la pandemia. Luis Ventura publicó una extensa nota sobre el futuro de Mirtha Legrand.

Luis Ventura aludió a algunas actitudes extrañas por parte de los directivos de El Trece y el Grupo Clarín en relación con la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión. El acuerdo entre la productora encargada del ciclo de la diva y la emisora fue muy difícil pero finalmente pudo lograrse.

"El Trece dijo varias veces que ya habían firmado en contraposición con lo que decían en la vereda de enfrente. Hasta que al final se hizo la luz y 'Chiquita' estampó su millonaria rúbrica y para el primer fin de semana de septiembre volverá la abuela y su nieta con sus respectivos programas y con cotizaciones propias", comenzó su descargo el conductor de Secretos Verdaderos sobre lo que se supo en los últimos días.

Ventura continuó en alusión a la poca relevancia que le dedicaron en los medios del Grupo Clarín al encuentro que Mirtha y Juana Viale tuvieron con los directivos de El Trece para firmar el contrato, mientras que en los demás el tema ocupó grandes espacios de difusión. "Eso llama la atención", reflexionó el periodista en una nota que publicó en Primicias Ya.

"Las gigantografías que antes tenía sobre la calle Lima todavía no están y eso abre un montón de interrogantes si las vueltas de estos programas tienen todas las complacencias que uno se imagina. Por las dudas, pongamos atención en este tema", cerró el panelista de A la Tarde.

Mirtha Legrand habló con Socios del Espectáculo sobre la firma del contrato y soltó: "¡Fue terrible! No se terminaba nunca. Nos costó llegar muchísimo, pero aquí estamos, cumplimos. Ganas de llorar. Emoción", en diálogo con la periodista Paula Varela.

Luis Ventura sobre la separación de Wanda Nara y Maxi López

El periodista habló sobre la ruptura del matrimonio de Nara y López y aseguró que la principal razón fueron las infidelidades del futbolista hacia su entonces esposa. "A ver, ¿sabés por qué se fue todo al diablo? Maxi López salía con chicas y las llevaba a su casa. Esto me lo contó Wanda a mí. ¡Llevaba mujeres a su casa! Ella estaba en la planta baja y llenaba el primer piso de mujeres y representantes. ¡Un desastre!", soltó Ventura en A la Tarde. Y agregó: "Ella escuchaba el taconeo y la música desde arriba y me decía que no lo podía soportar. Esto me contó".