Luis Ventura casi se va a las manos con un productor: "Me vino a increpar"

El presidente de APTRA contó un tenso momento vivido durante la ceremonia de los Martín Fierro 2022.

Luis Ventura realizó un análisis del evento tras la culminación de la exitosa ceremonia de los Martín Fierro 2022. En ese contexto describió el tenso cruce con el productor de un famoso programa de televisión y reveló algunos detalles acerca del encontronazo.

A través de Mañanísima, programa conducido por Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) contó cómo vivió la entrega de premios realizada este domingo por la noche.

"Te felicito, fue una fiesta maravillosa", le expresó la conductora para la respuesta del periodista: "Muchas gracias, la verdad que yo estoy como si me hubiese pasado un tornado por el alma por la vida por la cabeza, pero también es cierto que después de sacarte la mochila, la responsabilidad, las expectativas, la gente que te viene a saludar o que se viene a quejar...", recalcó.

En ese momento le preguntaron si hubo muchas quejas y fue contundente a la hora de responder: "Sí, mucha mucha, además mucha gente adentro y afuera del salón reclamando, pero bueno, eso no se ve", sostuvo al respecto. Segundos más tarde hizo hincapié en un reclamo efusivo por parte del productor de Bendita TV.

"De alguna manera no quise terminar como hubiera terminado en el barrio o en la cancha. Me vino a increpar diciendo que yo había robado el premio, que le tendría que haber dado el premio a Bendita, y la verdad, hizo todo una historia y en realidad lo que se estaba premiando era el 2021", expresó molesto Ventura. Tanto Carmen Barbieri como los panelistas se sorprendieron al escuchar el relato.

"No te puedo creer Luis que te fueron a increpar porque no ganó Bendita el premio Mejor Programa de Humor", indicaron. "Sí, yo al principio pensé que me estaban embromando", dijo, mientras que otro de los panelistas le consultó cómo hizo para "sacárselo de encima".

"No lo veo mal también, es un poco lo que nos pasa en un partido de fútbol donde el árbitro no ve todo lo que te perjudican y le reclamás. Acá es lo mismo", comparó el periodista. Pese a la situación dijo que el programa emitido por El Nueve "hizo un gran año" pero también disparó hacia Beto Casella: "Subió y no agradeció a nadie, no estaba feliz. Cada cuál con su cada uno", añadió.

Lali Espósito ninguneó a un famoso programa de Telefe en los Martín Fierro

La ceremonia de los Martín Fierro 2022 fue todo un éxito tras tres años sin poder llevarse a cabo por la pandemia. Allí se dio una particular situación donde Lali Espósito hizo un gesto particular en medio de la premiación a un reconocido programa de televisión.

Masterchef Celebrity fue el reality show que ganó el gran Martín Fierro de Oro, motivo por el cual lógicamente fue celebrado eufóricamente todos los protagonistas tras recibir la noticia anunciada por Marley. La premiación estaba palo a palo con La Voz Argentina y las cámaras mostraron a Lali Espósito, quien hizo un gesto burlón.

A la cantante y jurado de La Voz Argentina se la vio junto a Mau Montaner, quien hacía el gesto de "no" en referencia al premio perdido; y Stefi Roitman riéndose, mientras miraba a las cámaras y hacía la mímica de cocinar. En paralelo, el enérgico festejo de Santiago Del Moro y Damián Betular fue capturado inmediatamente y se fundieron en un abrazo.