El martes pasado, Jey Mammón invitó a Luciano Castro a su exitoso ciclo de América, Los Mammones. Y lo cierto es que, acompañado de Gonzalo Heredia, este protagonista se mostró un tanto incómodo y reacio a las preguntas realizadas por el conductor. Tal es así que, al otro día, el nombre del actor fue tendencia en las redes sociales por su "mala onda" con el humorista.

De todas maneras, Luciano quiso arreglar las cosas a su manera y se comunicó directamente con Mañana la seguimos (Fm Metro), programa radial conducido por Jey, para aclarar lo que había sucedido noches atrás. “Primero agradecerte por darme este nuevo espacio. Me mandan un título que dice ‘Luciano Castro es trending topic por su mala onda con Jey Mammón'. Yo me doy cuenta de que es algo que se instala y a mí no me copa ¿viste? No me gustó, sobre todo por la relación que tenemos nosotros...", arrancó el galán.

Y luego le aclaró: "Jamás iría a tu programa a hacerme el canchero ni a descansarte y mucho menos cuando me estás dando el espacio para promocionar un espectáculo mío...". Rápidamente, Jey le agradeció por el gesto y le dijo que no hacía falta su aclaración y que estaba todo bien entre ellos.

Pero Luciano insistió: “Si vos no precisás las disculpas, bastaba con esta charla pero me pareció que está bueno que si la gente tiene la posibilidad de decir ‘Castro es un boludo’, yo tenga también la posibilidad de decir ‘Sí, quizá lo fui’. Y me parece mucho más digno tener la capacidad de llamar y pedir disculpas”.

Sobre su actitud en el programa, reflexionó: "Hoy lo que se destaca es que yo dije que no veía tu programa, y no hijo, yo estoy dormido a esa hora pero no es por mala onda. No dejo de reconocer tu talento y tu cualidad porque estoy dormido a las 12 de la noche".

"Si la tiré afuera o si meé afuera del tarro, disculpame. No era mi intención, así que era eso, mandarte un beso y un abrazo, y no quitarte más tiempo", concluyó el actor. El conductor, sin rencores, le expresó: “Obvio que no pasa nada. Para mí esto es una lección, porque pedir disculpas en este medio no existe”.

El tenso momento entre Luciano Castro y Jey Mammon

El pedido de disculpas de Luciano Castro nació de su participación en Los Mammones, cuando reconoció que nunca vio el programa al que fue invitado. Antes del segmento de las 24 preguntas, el actor consultó: "¿Estás son las 24…?".

"No, todavía no. ¿Qué lo ves, al programa, por YouTube? ¿Lo has visto alguna vez?", respondió Jey Mammón, en forma risueña e intentando generar un clima ameno. Por su parte, Castro respondió: "La verdad que no, sé de qué se trata y sé que le va muy bien".

En ese momento, Gabriel Schultz (panelista de Los Mammones) intentó romper el hielo asegurando que el programa "tampoco es El Señor de los Anillos". Sin embargo, Luciano Castro respondió de forma seria y contundente: "No, pero yo sé a dónde vengo, a dónde voy. ¡No soy tan boludo! Pero me sorprendió el horario, muy tarde. Venimos de ensayar".