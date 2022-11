Los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff para este fin de semana

Los programas de El Trece y Telefe se preparan para llevar adelante una nueva emisión. Quiénes son sus invitados.

Los clásicos programas La Noche de Mirtha Legrand, PH Podemos Hablar y Almorzando con Juana ya tiene su respectiva lista de invitados. Los ciclos conducidos por Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff se preparan para una nueva emisión a través de El Trece y Telefe.

El sábado 12 de noviembre, El Trece y Telefe competirán por el rating, ya que en horas de la noche estará la puesta en escena de La Noche de Mirtha, a las 21.30 horas; y PH Podemos Hablar a las 22.15. La conductora de 95 años tendrá como invitados a Ángel De Brito, Amalia Granata, Rocío Oliva, Silvia Mercado y Pilar Rahola.

Mientras que Andy Kusnetzoff contará con Mora Jabornisky, participante de Gran Hermano que quedó eliminada, Pablo Ruiz, Marcelo Moura, Pablo Tamagnini y Ginette Reynal. La competencia más directa será entre estos dos programas en su pleno primetime, mientras que el domingo 13 al mediodía, Juana Viale hará lo suyo en El Trece.

Bebe Contepomi, Carolina Amoroso, Joaquín Levinton y Daniel Grinbank serán los invitados de la nieta de Mirtha Legrand, quien viene de entrevistar nada menos que a Coldplay junto a Bebe. De esta manera, quedó conformada la estructura de las exitosas producciones en la antesala del inicio del fin de semana.

La complicada decisión de Telefe con Marley y Santiago Del Moro

La gerencia de programación de Telefe está expectante por el regreso a la televisión de Por El Mundo, el programa de Marley. La información filtrada indica que su presencia se superpone con el éxito de Santiago Del Moro en la conducción de Gran Hermano, por lo que el canal deberá tomar una importante decisión respecto a esta fuerte interna.

"Tenemos a Del Moro super potente y Marley, que es el histórico rey del prime time de Telefe", indicó Marina Calabró en el programa de Jorge Lanata por Radio Mitre, donde tiene su columna de espectáculos. No solo eso, sino que reveló una competencia impensada entre los conductores.

"Hay una historia muy linda, que para mí es folklore y que Marley no se me ofenda, pero hay una leyenda urbana que dice que Marley te clava piquete si no conduce él solo", manifestó. Esta situación fue replicada en Socios del Espectáculo por El Trece, y Rodrigo Lussich dio su parecer con respecto a este tema.

"Se adapta a todos los formatos, te hace un reality show, te hace un programa más chiquito, un viaje, el Mundial", consideró. Sin embargo, advirtió qué postura podría llegar a tomar Telefe: "Él está siempre, pero si lo ponen a Del Moro no hay lugar para los dos".