Los fuertes detalles del encuentro sexual entre Graciela Alfano y Occhiato: "Lo atacó en el camarín"

Graciela Alfano y Nicolás Occhiato tuvieron un encuentro caliente cuando trabajaban juntos en El Nueve y salieron a la luz algunos detalles fuertes.

Si bien la información de que Graciela Alfano y Nicolás "Nico" Occhiato tuvieron un affaire ya se conocía desde hace mucho tiempo, esta semana salieron a la luz más detalles fuertes de lo que resultó aquel encuentro caliente entre la experimentada vedette y el joven conductor cuando ambos integraban el ciclo Todo puede pasar (El Nueve).

Todo comenzó durante una emisión de Nadie Dice Nada, el programa que se transmite de lunes a viernes 10 a 13 por Luzu TV en Youtube y en Twitch. Allí participan justamente el ex Combate (El Nueve) y los jóvenes influencers Nati Jota, Florencia "Flor" Jazmín Peña e Ignacio "Nacho" Elizalde.

El encuentro sexual entre Graciela Alfano y Nico Occhiato: "Fue un touch de camarín"

A partir de algunas insinuaciones de Nati Jota al respecto de lo que había vivido su compañero con "Grace", Intrusos (América TV) se hizo eco y reveló más datos al respecto. Como parte de la sección de El Show de los Escandalones, fue el panelista Daniel Ambrosino el que tomó la iniciativa.

Entonces, el periodista aseguró que Nicolás "no lo quiere contar porque, en ese momento en el que ellos estuvieron, él ya había vuelto con ´Flor´ (Florencia) Vigna".

Cuando el tema empezó a estar en la agenda de los medios de comunicación especializados en la farándula argentina, Ángel de Brito sumó lo suyo en esa época en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece). “Alfano anda diciendo que le dio a Occhiato", arrancó el presentador, fiel a su estilo picante.

Y allí lanzó con todo: "No quiero cometer una infidencia, pero a mí me lo había contado Graciela. Cuando trabajábamos acá (en LAM), me contó que un día lo atacó en el camarín”. Además, remarcó la forma en la que la modelo se lo reconoció: “Me dijo ‘mientras yo estaba en el camarín con él, su abuelita tocaba la puerta’, y no la dejaron entrar. Eso es muy Alfano".

La sugerente historia en Instagram de Graciela Alfano por lo ocurrido con Nico Occhiatto.

"Lo que pasa es que Graciela era jurado del programa que conducía ´Nico´ en El Nueve", recordó De Brito, al mismo tiempo que repasó que "la abuela también trabajaba ahí, fue antes de la pandemia”.

Sin embargo, a los pocos segundos, sostuvo que no podía precisar qué pasó exactamente entre ellos y que lo único que sabía es que simplemente "fue un touch (toque) de camarín”.