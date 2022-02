Matías Alé contó cuál es su vínculo actual con Graciela Afano: "Traté de sanar"

El famoso actor blanqueó cómo está el vínculo con la artista a años de su escandalosa separación.

Durante casi una década, Matías Alé y Garciela Alfano protagonizaron uno de los romances más polémicos y llamativos de la farándula argentina, ya que llamó mucho la atención la gran diferencia de edad que se llevaban. Sin embargo, a lo largo de los años en pareja, lograron sortear los obstáculos y consolidarse hasta su polémica separación. A trece años de su separación, el actor habló de su vínculo actual con la panelista.

Fueron varias las ocasiones en las que Alfano rememoró este romance con gran dolor, ya que se acordaba de lo mucho que había sufrido con la separación. Fue entonces cuando muchas personas empezaron a especular sobre el vínculo que tendrían actualmente la actriz y el actor, quienes se llevan 25 años. Así es como, en una reciente entrevista con Pronto, Alé habló a corazón abierto del tema.

"Con Grace hablé para año nuevo y le mandé mensaje para su cumple, que fue el 14 de diciembre. Dentro de lo que se puede, tenemos una linda relación", comentó el actor de Mi Mujer se llama Mauricio y también reveló que todavía mantiene un vínculo cercano a Gonzalo, el hijo de Graciela. Asimismo, Matías confesó que se tomó el tiempo de sanar y poder recapacitar sobre sus actitudes del pasado.

"He tratado de conservar y mejorar la relación con muchas de mis ex. Traté de sanar y estar bien. Por suerte, tengo buena relación con casi todas mis ex", analizó Matías Alé en la entrevista. "Soy un tipo que sabe perdonar y pedir perdón. Creo que perdón, gracias y por favor son tres palabras que uno tiene que decir a diario y tenerlas siempre en su haber. Si me he equivocado o confundido, he tratado siempre de pedir perdón en su debido momento. Sé pedir disculpas y me gusta decir muchas gracias también", cerró sobre el tema muy convencido. De esta manera, dejó en claro que, pese a haber tenido un vínculo turbulento con la actriz, hoy en día intenta cerrar todas las heridas provocadas.

El rotundo cambio de vida que querría Matías Alé para su vida

Luego de varios años en pausa en su carrera, Matías Alé retomó el ritmo habitual de su carrera teatral en la temporada de verano. El actor viajó a Villa Carlos Paz para concretar su protagónico en la obra Mi Mujer se llama Mauricio. Sin embargo, en base a este regreso, Alé planteó un estilo de vida que le gustaría tomar.

"Dijo que siempre tenía ganas de quedarse en Carlos Paz, poner un café, tener un programa de radio", informaron en Intrusos sobre el destino al que quería apuntar el famoso actor en la ciudad que lo vio crecer.