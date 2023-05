Look millonario: cuántos dólares gastó Julieta Poggio en su bolso Louis Vuitton

Julieta Poggio sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al aparecer con un look que le costó una fortuna.

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al aparecer con un costoso bolso de Louis Vuitton. La compañía de moda francesa es una de las más elegidas por las superestrellas y figuras de la farándula y, ahora que la bailarina también forma parte de ese círculo, puede darse esos lujos. Recientemente, se filtró cuántos dólares le costó.

Además de ser actriz y bailarina, Julieta se destacó en la casa más famosa del país por su pasión por la moda. Desde que saltó a la fama en el reality, se convirtió en el ícono de la moda del programa y sus looks se volvieron virales en las redes sociales. Desde entonces, millones de chicas imitan su manera de vestirse y maquillarse. Ahora, la joven publicó una foto luciendo el costoso bolso.

Se trata de una cartera al estilo baguete, de tamaño relativamente pequeño y de forma alargada, que sirve para ocasiones en las que no hay que llevar demasiadas cosas. Julieta publicó una foto de su look en sus historias de Instagram, en la que se la puede ver vistiendo un conjunto de color beige, que combinó con el bolso, también de tonos marrones, y escribió: "Buen día". Según la tienda oficial de Louis Vuitton, el bolso le habría costado a Julieta 2.400 dólares, un equivalente a 500 mil pesos.

Julieta Poggio con su bolso Louis Vuitton.

Julieta Poggio hizo un furioso descargo contra una figura de El Nueve

Recientemente, Julieta Poggio protagonizó una fuerte polémica con Ana Laura Román, periodista de El Nueve. Todo comenzó cuando la bailarina estaba entrando a los estudios de Telefe para una entrevista con Georgina Barbarossa en su programa, A la Barbarossa. A pesar de que Poggio estaba llegando tarde, los periodistas de El Nueve la persiguieron hasta conseguir una nota. Cuando finalmente lo lograron, Ana Laura criticó a Poggio por haber masticado un chicle durante la charla.

Ante esto, Julieta le respondió a través de un descargo en sus redes. "Ya saben los que me conocen que yo nunca salgo por nada, por más que me quieran pinchar o buscar bardo. Quiero salir a responderle a esta señora, que tuve que googlear su nombre porque no sé ni quién es. Me pareció tan nefasta la nota que me hicieron en su programa, tan fea, diciendo que yo soy una maleducada por no sacarme un caramelito de miel que estaba comiendo", comenzó.

Por otro lado, Román cuestionó qué tan merecedora es Julieta de las oportunidades actorales que le llegaron. "¿Quién sos vos, Ana Laura, para rebajar a una piba de 20 años que está luchando por sus sueños, y les decís a Betiana Blum 'pobre esta mujer, que tiene que trabajar con esta mina?'. ¿Vos qué haces? ¿Cuáles son tus logros en tu vida? Porque yo estoy cumpliendo mi sueño y que un productor como Muscari haya visto potencial en mí, es una locura para mí", cerró Julieta, furiosa.