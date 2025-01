Lo que todos esperaban: el histórico programa que vuelve a El Trece para hacerle frente a Telefe

Un clásico ciclo volverá a El Trece en febrero.

El Trece atraviesa un complicado momento por sus niveles de audiencia, con respecto a los números que marca su mayor contrincante, Telefe. En ese contexto, el canal del solcito multicolor incorporará en su grilla de programación a un clásico de la televisión, conducido por una de las máximas estrellas de la industria.

La emisora del Grupo Clarín hará cambios en su programación de fin de semana y se plantará ante el canal de las pelotas, cuyo ciclo insignia -Gran Hermano- ya no logra las marcaciones de rating que hacían temporadas anteriores. Las figuras que vuelven a El Trece son Mirtha Legrand y Juana Viale con sus cenas y almuerzos, respectivamente.

Lo peculiar de este regreso es que se dará desde el emblemático hotel Costa Galana de Mar del Plata, donde Mirtha Legrand llevó a cabo durante años sus clásicos almuerzos, cuando su programa salía de manera diaria en América TV. Los fines de semana que Juana y Mirtha saldrán al aire son los del 15 y el 22 de febrero, después de seis años que el ciclo no se hacía desde la icónica ciudad costera bonaerense.

El pedido de Mirtha Legrand a El Trece, en relación a su vuelta a Mar del Plata

"Durante muchos años hice los almuerzos de Mirtha Legrand desde acá con muchísimo éxito, muchísimo éxito..."; introdujo la conductora, que está por cumplir 98 años, y recordó los programas especiales desde la Costa Atlántica. "No sé por qué mierda no se hace", se quejó tras la decisión del canal de no realizar esta propuesta.

Mirtha Legrand en vivo.

Este comentario generó risas en el teatro y despertó muchas reacciones en el ambiente de la televisión ya que, si bien fue con un tono descontracturado, no dejó de ser un reclamo a la gente de El Trece, en particular a la gerencia de programación conformada por Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández. Por el momento, se desconoce cuándo retoma la conducción de La Noche de Mirtha Legrand que supo tener buen piso de rating en 2024.

Las disculpas de Mirtha Legrand a Roberto García Moritán

"Bueno, quiero comentarles algo. En el último programa yo tuve un entredicho... Yo, porque la otra persona no dijo nada desagradable, con Roberto García Moritán. Le quiero pedir disculpas", comenzó su descargo la abuela de Juana Viale. Y siguió: "No estaba en mi ánimo discutir con él, pero yo no sé que me pasó. Me salió a relucir una cantidad de cosas que yo había leído que me habían molestado. Le pido disculpas. No me gusta que nadie se sienta mal en mi programa".

Legrand enfatizó en su usual manera de preguntar pero reconoció su error: "De costumbre no hago ese tipo de cosas. Yo soy picante para preguntar porque no me gusta hacer un programa aburrido, pero esta vez se me fue la mano con la picardía, me parece. Así que le pido disculpas. Mil perdones, Roberto. Y bueno, cuando quieras este programa está abierto para lo que quieras decir".