¡Lo liquidó! Flor de la V destruyó al Poroto Cubero en vivo: "Así como quedaste..."

Fiel a su estilo sin tapujos, Flor de la V despertó las risas de sus compañeros al referirse al exfutbolista.

En medio de un debate sobre el conflictivo vínculo que mantienen Mica Vicciconte y Nicole Neumann, la actual pareja de Fabián Cubero y su exesposa, Flor de la V lanzó un picante comentario refiriéndose al exfutbolista, logrando que el estudio estallase en carcajadas ante la ocurrencia.

Todo comenzó con la pregunta que lanzó Karina Mazzocco en vivo durante A la tarde, su programa en América TV: “Flor, ¿cuál es el lugar de Cubero?, ¿juega bien su papel?, ¿pone límites y orden entre esas dos mujeres, entre su actual y su ex?”, preguntó la conductora.

Luego deescucharla, la panelista se sinceró ante las cámaras: “Viéndolo desde afuera, para mí, no. Ya, que lo hayan pelado como una gallina, te habla de que cierta debilidad debe tener”, expresó, generando risas entre sus compañeros.

“Mirá que no lo conozco, no te conozco Cubero. Pero ya que te hayan pelado así como quedaste…”, agregó. A lo que Débora D’Amato cerró, en defensa de Fabián: “Florencia, se peló como una gallina por ‘tarasca’ no porque sí”.

"Me dijeron cosas espantosas": El desgarrador relato de Flor de la V, a diez años de ser mamá

La actriz y conductora Florencia de la V habló públicamente sobre todo lo que debió pasar diez años atrás, cuando tomó la decisión de maternar. Así, relató durante el programa A la Tarde cómo los medios de comunicación comenzaron a debatir si ella merecía tener hijos o no, por el simple hecho de no ser una mujer cisgénero.

Flor y su esposo, Pablo Goycochea, le dieron la bienvenida a los mellizos Paul Alexander e Isabella en 2011. "A Paul en ese momento le habían detectado algo en el corazón. La naturaleza es algo muy sabio, algo muy difícil de explicar con palabras", relató la vedette, acerca de la conexión que tuvo desde el primer momento en que sus hijos estaban en camino. "Me acuerdo los miedos que yo tenía en esa época, con otra Argentina totalmente diferente, y todo lo que había provocado que yo iniciara ese camino de la maternidad. Me dijeron cosas espantosas", continuó.

"Cosas extremadamente siniestras. Parecía que la gente se peleaba por ver quién podía ser más hiriente conmigo. Opinaban sobre lo que yo iba a hacer, y en todo ese contexto, yo pensaba muchas veces si estaba haciendo bien en traerlos a este mundo extremadamente cruel, porque iban a tener que luchar contra este prejuicio", continuó la conductora.

Para poner en contexto al público, la exestrella de La Pelu explicó que, en aquel entonces, no solo no se hablaba con tanta libertad sobre estos temas, sino que además los comunicadores sociales no respetaban los derechos de las disidencias. "Nadie hizo una salvedad de decir que estaba mal lo que estaban haciendo, que era cruel lo que hacían con una persona simplemente porque tenía una identidad diferente y estaba tomando una de las decisiones más importantes de su vida: ser mamá", prosiguió.

"Fui muy juzgada en esa época", añadió, y recordó cuando los medios la comparaban con Lizzy Tagliani, a quien describían como "una travesti que sabe reírse de sí misma" y la criticaban a ella por no poder hacer lo mismo. "Como si todas las travestis tuviésemos que ser así, como si todas tuviésemos que burlarnos de nuestros genitales para ser aceptadas. Esa no es la vida", dijo, mientras se quebró en llanto.