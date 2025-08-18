Llora la TV por la muerte de un ícono de El Trece: "Gran dolor".

La televisión está de luto por la muerte del guionista Jorge Maestro, a los 73 años. La noticia fue anunciada por la asociación Argentores, que despidió al autor de algunas de las más emblemáticas telenovelas de la televisión abierta como Clave de sol y La banda del Golden Rocket, entre otras.

“Con gran dolor despedimos al destacado autor y Presidente del Consejo Profesional de Televisión de nuestra entidad”, anunció la organización Argentores para despedir al guionista Jorge Maestro. “Con profundo pesar despedimos a Jorge Maestro, destacado guionista y Presidente del Consejo de Televisión de Argentores, quien ha fallecido hoy en la ciudad de Buenos Aires. Desde nuestra entidad enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este triste momento”, agregó.

La obra de Jorge Maestro

Jorge Maestro nació en 1951 y a los 20 años se formó como actor y también como director teatral, aunque el reconocimiento le llegó por su trabajo como autor y guionista de televisión. Entre sus hitos figura su dupla con Sergio Vainman y juntos crearon varios de los éxitos más destacados de la televisión como Zona de riesgo, Montaña rusa, Clave de Sol, Amigovios, La banda del Golden Rocket, Como pan caliente, Hombre de mar, Gerente de familia, Los machos, Son amores, El sodero de mi vida y Por amor a vos.

Jorge Maestro también se desarrolló en el ámbito teatral, donde fue autor de: La casa del mago Shang-Li (1972), El hombrecito que quería volar (1975), La gran cachetada (1975), Tiempo de bronca y barrilete (1975), Fin de raza (1976), Clementina la pingüina, de repente entre la gente (1976), Chirimbolos y cositas (1976), El circo viene llegando (1976), Había una vez Buenos Aires… (1979), Juguetes en la vereda (1979), Con sabor a gelatina (1979), No tengas miedo de abrir la puerta (1983), Gente como la gente (1987), Locuras en la radio (1989), Fantasma party (1990), La banda del Golden Rocket (1991/92/93), Montaña rusa (1994/95), Amigovios (1996) y Son amores (2002).

En cine Jorge Maestro fue guionista de: Papá por un día (2009); Cuentos de la selva (2009); Verdades verdaderas. La vida de Estela (2011); La pelea de mi vida (2012), Perdida (2018) y La panelista (2021), filme que contó con el protagónico de Florencia Peña.

En Argentores ejercía la presidencia del Consejo Profesional de Televisión. Fue director de Audiovisuales del Fondo Nacional de las Artes. Dirigió talleres para guionistas con Pablo Cullel y creó la carrera de Guionista de TV para el ISER. La Legislatura de la Ciudad le otorgó la distinción de Personalidad destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.