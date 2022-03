Lizy Tagliani tomó una fuerte decisión sobre Leo Alturria: "Ya fue"

La famosa actriz rompió el silencio sobre los dichos de su ex pareja y contó la rotunda determinación sobre su vínculo.

A unos meses de haberse separado, todo apunta a que hay cuestiones que Lizy Tagliani y Leo Alturria aún no terminaron de resolver. Pese a haber confirmado que se trataba de una ruptura "en buenos términos", unas recientes declaraciones del mediático hicieron que Lizy tomara una rotunda decisión sobre la relación. En un reciente diálogo con Intrusos, la actriz contó su verdad.

"Ella no quería saber nada con que nos separemos. Se puso mal y se angustió. No hay vuelta atrás, pero estamos bien así. Ella sí quiere volver, pero yo estoy con el embrague puesto. No pasa nada, nos llevamos bien así y creo que todo va a seguir así", fueron las polémicas declaraciones de Leo Alturria. La semana pasada, el ex de Tagliani dio una nota con LAM y reveló estos detalles, situación que no le gustó en lo absoluto a la humorista.

Luego de las polémicas declaraciones de Alturria, este lunes 14 de marzo Lizy Tagliani decidió replicarle a su ex en un programa de la misma señal. La conductora dio una nota con Intrusos y allí aseguró que su historia de amor ya estaba finalizada. "No quiero hablar más de Leo porque no tenemos hijos. No quiero convertirme en Nicole y Cubero porque no tenemos hijos ni nada por qué pelear. Ya fue", aseguró Tagliani convencida de la decisión que tomó.

Por otro lado, Lizy Tagliani también habló de las acusaciones de su ex, en donde expuso que "ella quería volver", y tomó el tema con mucha liviandad sin perder la sinceridad que tanto la caracteriza. "Cuando uno corta todo el tiempo querés volver, no volver, qué se yo, por lo menos me pasó lo mismo con todas mis parejas", sentenció Tagliani sin darle muchas vueltas al tema ni sumarle más dramatismo al respecto.

Un polémico posteo de Lizy Tagliani: la verdad detrás de su descargo

Hace unos días atrás, Lizy Tagliani se convirtió en noticia luego de que publicara una llamativa frase en sus redes sociales. En este posteo, la actriz hacía referencia a una persona "manipuladora" y rápidamente muchos lo relacionaron con Leo Alturria.

"Todo manipulador emocional se aplica a fondo en desestabilizar a su víctima a fin de sacarla de sus casillas y poder acusarla de ser alguien alterado o inestable. Eso le ayuda a manipularla fácilmente desde la culpabilidad", decía la frase, pero en la nota con Intrusos, Lizy aseguró que simplemente se trataba de "algo que reposteó" sin destinatarios específicos.