Lizy Tagliani se quebró en un audio desgarrador: “Una puñalada"

Lizy Tagliani rompió en llanto y se fue corriendo al enterarse en vivo que Leo Alturria está saliendo con una joven llamada Antonella.

Lizy Tagliani y Leo Alturria confirmaron su separación a comienzos de este 2022. Al anunciar su ruptura, la conductora había expresado el gran cariño que le tenía a pesar de todo y, por lo que ambos dieron a entender, Alturria fue quien decidió terminar. Sin embargo, ahora Lizy se enteró en vivo de algo que la destruyó: él ya está saliendo con alguien más. Mientras tanto, le seguía dando esperanzas de que iban a volver a estar juntos.

La mujer, una joven llamada Antonella, salió a decir públicamente que está saliendo con Leo. Tagliani, que estaba intentando recomponer su relación, no estaba enterada de nada de esto. Al escuchar la noticia por primera vez mientras estaba siendo entrevistada por Intrusos a la salida de un teatro, rompió en llanto y se fue corriendo a su casa. Más tarde, se supo que se descompensó a la noche y que tuvo que ser asistida por un médico.

La periodista Marcela Tauro compartió en Intrusos un audio que Lizy le mandó por WhatsApp contándole toda esta situación. En la nota de voz, se puede escuchar su voz completamente quebrada por el llanto mientras relata su dolor. “Me cayó como una puñalada en el medio del corazón porque yo amo profundamente a Leo, lo amo con todo el alma. Amo a su familia, me siento parte de su familia, y además, hace un tiempito nos estamos hablando y viendo”, comienza el audio.

“Antes de que se vaya a Córdoba hicimos una cenita en donde nos dijimos cosas muy lindas. Estábamos tratando de salir adelante por el amor que nos tenemos, sea cual sea el vínculo. Es alguien muy importante en mi vida. Yo me siento muy sola, entonces cuando me dijeron eso casi me muero”, continuó Tagliani. Por otro lado, expresó que ella no tiene nada que ver con toda esta situación y que no es su responsabilidad averiguar si es verdad o mentira que está de novio con esta joven.

“Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, de salir con quien quiera. No es algo que me pertenezca a mí. Yo cuando escucho que se dicen cosas feas de él es como si las dijeran de mí porque él es parte de mi vida”, agregó. Por último, le pidió a Tauro que le enviara sus disculpas al periodista que la entrevistó en aquel momento por haberse ido corriendo en medio de la nota. “Si podés disculpate con el notero con la reacción que tuve, por favor. Yo no soy así, pero estoy muy triste. Quiero también mandarle un besito a todos por los mensajitos lindos que me mandaron”, se despidió.

La palabra de Leo Alturria sobre su supuesta nueva novia

Por su parte, Alturria le dijo a Lizy que había tenido algo con Antonella al poco tiempo de separarse de ella pero que no son novios. “Ni bien se separa Leo con Lizy, habría conocido a esta chica y habrían tenido algo. Él no reconoce que sean novios ni nada, dice que fue a comer como si hubiese ido con cualquier amiga”, expresó Tauro. En sus redes sociales, se pueden ver fotos de los dos juntos paseando por algunas zonas bastante públicas, como Palermo, Luján y Puerto Madero, lo cual indicaría que no intentaron ocultarse.

Cuando Lizy se enteró, le agarró un ataque de angustia y llamó por teléfono a Leo. “Ella se enteró ayer, salió corriendo hasta su casa y se descompensó. Me dijeron que tuvieron que llamar a un médico a la noche para que la atienda en su casa. Fue una seguidilla de cosas. Después habló con él, que ahora está en Córdoba. Le dijo que es una amiga, que tuvieron algo apenas se separaron pero que no es la novia. Él estaba llorando, lloraron juntos, ella se descompensó y llamó al médico. Pero él no la reconoce como novia. Yo creo que juega a dos puntas”, cerró Marcela.