Lizy Tagliani le hizo frente a las acusaciones de infidelidad: "Nunca tuvimos ningún código"

La conductora decidió romper el silencio y hablar de los escandalosos dichos de su ex pareja, Leo Alturria.

Hace algunas semanas atrás, el mundo del espectáculo se vio conmocionado frente a la triste noticia de una separación: luego de casi tres años de relación y un año comprometidos, Lizy Tagliani y Leo Alturria decidieron finalizar su relación. Sin embargo, pese a haber admitido que "continuaban como amigos", unas fuertes declaraciones del mediático abrieron el juego al escándalo y la conductora le hizo frente a las fuertes acusaciones.

"Yo no necesito plata ni fama, yo solo quería que me fuesen fiel", fueron las palabras de Alturria despertaron fuertes sospechas, ya que hizo este comentario en sus redes sociales tan solo unos días después de hacer pública su ruptura. De esta manera, muchas personas empezaron a buscar la palabra de Tagliani, quien por fin rompió el silencio en diálogo con Intrusos.

En una de las últimas emisiones del programa conducido por Flor de la V, la estrella de Telefe habló al respecto y despejó dudas. "Nunca tuvimos ningún código, o sea, la pareja es para ser fieles y estar bien. Es algo que no se da. Uno se pone de novio y listo", empezó por decir Tagliani bastante tajante sobre el tema. "Uno no necesita estar coqueteando y saliendo con otro. Salvo que sea algo de la pareja, pero nosotros no", continuó.

Luego hablando específicamente del polémico mensaje que desató el escándalo, la conductora de El Precio Justo no quiso mostrarse enfadada ni ofendida al respecto. "No me consta que me lo haya dedicado a mí ese mensaje. No me lo dijo nunca cuando hablamos por teléfono", aseguró y confesó que se habían separado "porque últimamente eran muy amigos, estábamos sin amor, nos queremos mucho, ahora estamos en un impasse, pese a que nos hablamos".

El duro mensaje de Lizy Tagliani por su separación

Hace unas semanas atrás, la famosa conductora anunció su separación de Leo Alturria a través de sus redes sociales con un sentido mensaje. "Buen día, nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con @leoalturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos mucho y seguimos juntos como amigos", comenzó el texto.

"Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si Dios quiere. Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma el amor mutó pero aun sigue siendo sólido", finalizó el mensaje que fue correspondido por Alturria con tiernas palabras de amor.