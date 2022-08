Lissa Vera denunció por acoso sexual a un cantante de cumbia: "Golpeándome"

La cantante de Bandana contó que su denunciado deberá pedirle disculpas de manera pública. Lissa Vera se refirió al video viralizado en que un colega la besa sin su consentimiento.

Lissa Vera hizo pública su denuncia contra el cantante del grupo de cumbia La Banda de Lechuga, Santiago Ismael Torres, por acosarla en una fiesta. La integrante de Bandana aseguró haber sido besada sin su consentimiento por su colega, a quien acusó de haber utilizado ese beso para tener prensa como artista.

El video del momento en que Torres besa a Lissa se viralizó tiempo después de la salida de la cantante del ciclo El Hotel de los Famosos. La cantante le pide a su colega que se disculpe públicamente tras la publicación de ese video del momento en que ella no sabía que estaba siendo grabada.

"Sé que lo hizo a propósito. Yo estuve encerrada tres meses, golpeándome, estando lejos de mi familia, entonces no voy a permitir que vengan y se quieran colgar de este sacrificio que yo hice durante tanto tiempo, a buscar cámara, a hacer fama. Si él necesitaba hacer algo", soltó Vera en diálogo con Ángel de Brito y el equipo de LAM. Y agregó: "Tiene una carrera como músico increíble, separemos esto, porque después se agarra de: ‘Ah, pero yo necesito...’. Y bueno, ¿entonces por qué hacés esto?".

Vera fue cuestionada por la panelista Estefanía Berardi en relación al término "acoso" y la cantante refutó: "Yo estaba hablando con él, pero cuando la cámara se da vuelta, me agarra la cara y yo le digo: ‘¿Qué haces?’, de hecho me río. No está bien". Y cerró: "Él hizo mucho hincapié en que quería que yo vaya sola con él a un boliche. Yo nunca voy a ningún lado sola, siempre voy con mi amiga Estefi Ayala, porque ella me lo presentó. A mí no me gusta puentear a la gente. Y él hizo mucho énfasis en que quería hablar conmigo, porque quería hablar de laburo, de negocios. Me sorprendió, le dije: Pará, boludo, ¿qué hacés?’. Yo lo quiero mucho, pero no quería besarlo".

Lissa Vera sobre su participación en El Hotel de los Famosos

"Fue difícil, no sé si vieron los juegos, había que colgarse, arrastrarse en el barro. Mucha prueba física. A diferencia de Gran Hermano, acá tenés aire libre y siempre hay cosas para hacer. Estuvimos conviviendo las 24 horas", comentó la cantante en diálogo con Las Rubias, el ciclo conducido por Marcela Tinayre. Y agregó: "Por ahí mostraban una discusión pero no el proceso por el que se llegó a ella".