Liberman incomodó a Nicole Neumann en lo de Guido Kaczka: "Qué rica que es"

Nicole Neumann no pudo soportar el asco cuando escuchó a Martín Liberman hablar en Los 8 Escalones del Millón.

Nicole Neumann vivió un momento incómodo durante Los 8 Escalones del Millón, programa conducido por Guido Kaczka, después de que una concursante respondiera una pregunta muy explícita sobre la carne vacuna. Además de conductora y modelo, Nicole es vegana y activista por los derechos de los animales.

Kaczka hizo una pregunta a una participante sobre la carne de vaca y al escucharlo, Nicole se retorció de la incomodidad y se tapó la cara con un gesto de asco. “Claudia, en nuestro país, ¿de qué parte de la vaca se conoce el corte conocido como entraña? ¿Del cogote o del diafragma?”, la desafió el conductor. “¡Qué rica la entraña!”, exclamó Martín Liberman. “Nicole, no me mires”, le pidió.

“No, ya nombraron las partes del cuerpo y dije: ‘¿por qué, por qué?’. ¡Ay chicos, no hablen más de eso! ¿Cómo se sientan tan felices a comer un asado?”, exclamó Nicole Neumann, con un gesto de rechazo. “Qué rica que es la entraña”, agregó Martin por lo bajo, mientras Guido intentaba continuar con el programa.

Otro momento de tensión de Nicole Neumann en Los 8 Escalones del Millón

En julio de este año, una participante llamada Cecilia se ganó un millón de pesos, tras responder correctamente una pregunta sobre el mundo del teatro. El récord fue tan importante en el programa que terminaron celebrándolo con una lluvia de papel picado y aplausos, pero Nicole no parecía del todo contenta. Cuando la mujer se presentó, había dicho que era dueña de una pollería, y aunque ella no inició un debate al respecto, no pudo ocultar su rechazo y dejó salir un “mmm” de desaprobación.

¿Nicole Neumann es vegana?

Nicole es vegetariana desde hace 25 años. Así lo contó en el programa Divina Comedia, en donde relató cómo empezó todo: cuando empezó a investigar sobre el maltrato animal durante los procedimientos industriales. “La verdad es que no lo sabía, lo ignoraba al completo hasta que alguien contó el proceso por el cual vemos, por ejemplo, cómo los huevos llegan a casa. Entonces me convertí en vegana”, contó.

Con respecto a las críticas y a las burlas que recibe por parte de quienes no comparten esta alternativa de alimentación, Neumann sentenció: “Creo que es mucho más el aporte positivo que tengo hacia los animales en este proceso de convertirme, comunicar y concientizar a la gente. Los invito a abrir sus corazones y no criticar”.