La rubia no dejó ninguna duda al respecto.

Durante esta última semana, Laura Fernández hizo pública su separación de Nicolás Cabré a través de su cuenta oficial de Instagram (@holasoylaurita) y, de hecho, este jueves por la tarde reveló los motivos en Intrusos, por América TV: "Teníamos ganas de cosas distintas, no hubo celos para nada. Estamos en etapas diferentes".

Además, la actriz, bailarina y conductora de 30 años explicó que "dije ´bueno, lo cuento en mis redes sociales´, que siempre te preguntan. ´Lo digo, contesto esta pregunta y ya está´". "Fue un proceso, como todo. Ya pasó un tiempo", aclaró. "Estuvimos muchos años, tres, que para mí ya es un montón", agregó entre risas.

"Fue todo en muy buenos términos, eso lo hace más fácil o más llevadero", reconoció "Laurita" Fernández. El periodista le preguntó si se trataba de algo definitivo o de si podrán volver en algún momento, como ya ha ocurrido en la pareja en 2020. Y ella declaró que "no sé, no tengo ni la más remota idea. Nunca se sabe, es difícil cuando no hay algo (puntual) que lo detona".

"Teníamos formas muy diferentes de hacer las cosas, yo por ahí estoy en otro momento de mi vida y no congeniamos, pero eso no quiere decir que alguno haya hecho algo malo o que seamos malas personas", profundizó la artista.

Después de que haya revelado que "por fin encontré a la persona que quería que fuera el padre de mis hijos", Fernández ahora se resignó: "Siempre está bueno proyectar, a veces se puede concretar o no necesariamente tiene que ser así. No me arrepiento para nada".

"Yo no soy de decir ´nos separamos con amor´, como dicen muchos. Claramente si te separás es porque te separás, pero siempre después de un momento de tensión me llevé bien con mis exparejas, como es el caso de ´Fede´ (Bal)", completó.

Los novios de "Laurita" Fernández

El primer amor que se le conoció públicamente fue Federico Hoppe, uno de los productores de Showmatch, más allá de que luego también salieron a la luz algunos romances efímeros con Matías Baclini, Gastón Soffritti, Matías Alé, Cristian "U" y Joaquín "Pollo" Álvarez hasta que finalmente comenzó a salir con "Nico" Cabré en 2018.