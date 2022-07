Laurita Fernández retó al aire a Hernán Drago: "Basta, es insoportable"

Laurita Fernández retó en vivo a Hernán Drago, cansada de la actitud de su compañero de Bienvenidos a bordo.

Laurita Fernández sorprendió a Hernán Drago y a los espectadores de Bienvenidos a bordo con un inesperado reto para su compañero de programa. "Basta, es insoportable", le remarcó dos veces la conductora al exmodelo al aire, lo que provocó que Drago finalmente frenara con su actitud.

Desde que reemplazó a Guido Kaczka en sus vacaciones de Bienvenidos a bordo, Laurita Fernández se fue ganando su lugar como conductora en la pantalla de El Trece. Los buenos números de rating ayudaron a que la presentadora se asentara en la señal del Grupo Clarín, donde también logró consolidar un equipo junto con sus compañeros, entre los que suele estar Hernán Drago.

Drago y Fernández protagonizaron un momento muy especial en la emisión del viernes de Bienvenidos a bordo, cuando la conductora retó en vivo al exmodelo. Es que el integrante del ciclo de El Trece no paraba de repetir lo que los invitados decían en el estudio, lo que colmó la paciencia de la presentadora.

"Basta, por favor te lo pido", le reclamó Laurita a Drago, cansada de las constantes acotaciones del exmodelo. Pero el integrante de Bienvenidos a bordo no la tomó muy en serio y siguió interrumpiendo a los participantes. Podrida de la actitud de su compañero, Fernández insistió, entre risas: "Basta, Drago. Es insoportable, me está volviendo loca".

Después del reto de la conductora, Hernán Drago consideró que ya no era gracioso interrumpir y repetir lo que decían los participantes. Por eso, cuando un colectivero describía el recorrido que hacía manejando la línea 501, Drago le marcó pícaro: "Decilo vos porque a mí no me dejan".

Laurita Fernández fue vinculada con una figura de El Trece

La conductora de Bienvenidos a Bordo fue vinculada en un romance con una figura de El Trece y fue Juariu la encargada de dar a conocer algunos detalles al respecto. La reconocida influencer publicó una historia de Instagram en la que marcó dos curiosas publicaciones que hicieron Laurita y Hernán Drago.

Por un lado, Laurita confirmó que se encuentra en la provincia de Salta. Con una historia, la conductora y bailarina se mostró tomando mate. Y el mismo día, Drago también hizo lo propio en la misma provincia que su colega vistaba. "Buen día, ¿no es hermoso mi mate?", manifestó.

Juariu plantó la duda en su Instagram y resaltó que hay dos coincidencias entre los protagonistas del supuesto romance: "Mate y Salta". Con absoluta suspicacia, la influencer y panelista de TV le dejó la duda a sus miles de seguidores: "Casualidad, tal vez".

Por otra parte, y de acuerdo a Juan Etchegoyen, Hernán Drago se separó de Verónica Paschiero. "Él nunca blanqueó nada y ella sí, la verdad es que tuvieron una charla esta semana porque ella estaba cansada de que el vínculo no avance", advirtió el periodista de chimentos.