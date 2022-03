Laurita Fernández quedó muda con el parecido de Tinelli en El Trece

Un participante de Bienvenidos a Bordo sorprendió a Laurita Fernández por su gran parecido a Marcelo Tinelli. La inesperada reacción de la conductora en el programa de El Trece.

Laurita Fernández protagonizó un momento muy particular en Bienvenidos a Bordo. En la famosa sección de "Parecidos", un participante dejó muda a la presentadora por tener rasgos muy similares a los de Marcelo Tinelli, histórico conductor de ShowMatch.

Por la pantalla de El Trece, un hombre se sumó al programa que le deja buenos puntos de rating al canal de Grupo Clarín, Laurita lo presentó: "Es un número 1, no da que espere mucho tiempo... no puedo creerlo. Él tiene que entrar con la canción de 'Twist and shout' (de The Beatles)".

"Es él", indicó el locutor del ciclo. La conductora, sin todavía poder creerlo, expresó: "Para mí, tenés muchos hijos, una mujer hermosa, una gran trayectoria, te comés alfajores... bienvenido al señor Marcelo Tinelli". "Mamá, estoy haciendo un programa con Marcelo", bromeó Fernández.

El parecido de Marcelo Tinelli dijo presente en Bienvenidos a Bordo, por El Trece.

Luego, Laurita le consultó al hombre: "Si el programa volviera, ¿invitarías a Hernán Drago?". Y el participante de Bienvenidos a Bordo fue contundente: "Y... me encantaría". "La voz no sé si es tan parecida, pero el look es igual al de Marcelo", concluyó la modelo y presentadora.

El mal momento que Laurita Fernández vivió con El Trece

Hace algunas semanas, en LAM (Los Ángeles de la Mañana) -ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV- Estefi Berardi se encargó de exponer la mala situación que vive Laurita en el canal del Grupo Clarín. Al parecer, la presentadora graba el programa desde las 20 horas hasta la 1AM, por lo que el trabajo es muy desgastante. Y en una de las jornadas que debió afrontar, le hicieron un pedido que la incomodó.

Según Berardi, "el equipo de ella se fue a grabar Los 8 Escalones. El horario no le gustaba porque era muy tarde. Hubo un día donde el otro programa se extendió y no le dieron tiempo a ella". En tanto, desde la producción de El Trece la presionaron para que trabajara sin tomarse un descanso: "Le dijeron 'grabá los dos seguidos con la misma ropa'. Ella lo que dijo es 'paren un poco, estoy muerta'. Lo que hizo fue encerrarse en el camarín y dijo: 'no voy a grabar sino me dan 20 minutos'".

Como consecuencia, la modelo y bailarina se negó. "Se los terminaron dando después de un lío bárbaro porque ella se puso intensa", indicó la panelista de LAM. Por lo tanto, desde la producción debieron dialogar con Laurita para que se sintiera contenida y pudiera trabajar con tranquilidad. Al parecer, todo se solucionó y las grabaciones continuaron como estaba estipulado.