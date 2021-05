La rubia continúa a la espera entonces.

Laura Fernández debía debutar originalmente el próximo lunes 17 de mayo a las 16.30 horas como conductora de su nuevo programa El club de las divorciadas, por El Trece. Sin embargo, el mismo fue postergado sin una fecha estipulada y esto llamó la atención en las últimas horas en el mundo del espectáculo.

Por lo tanto, desde Intrusos se comunicaron con ella y la panelista Evelyn Von Brocke leyó al aire lo que la bailarina y actriz de 30 años le había escrito por Whatsapp: "No sé bien por qué fue, es una decisión del canal. Hablen con las autoridades, que les sabrán explicar mejor", se limitó a informar.

De acuerdo con lo que anunció la propia "Laurita" Fernández tanto en sus redes sociales oficiales como en las diversas entrevistas, formarán parte del ciclo la sexóloga colombiana Alessandra Rampolla y también un abogado (del que todavía no se conoció el nombre), que tratará todos los temas relacionados con lo legal.

"´Laurita´ no estrena este lunes, es una decisión de programación del canal y saldrá al aire más adelante. Todavía no tiene una fecha nueva, el canal decidirá más adelante qué día estrena", le confirmaron desde dentro de la señal del Grupo Clarín al portal especializado Primicias Ya. No obstante, todo indica que el mismo será a mediados de junio.

A Virginia Gallardo no le gustó el adelanto del programa de "Laurita" Fernández

La intención del producto será que varias mujeres revelen al aire sus experiencias reales fallidas con sus parejas y que exhiban detalles de los motivos por los cuales terminaron mal: ya sea desde algunos más fríos como otros más delicados, incluidos el maltrato y demás.

Por eso fue que la vedette correntina expresó su desacuerdo en vivo: "Me parece que no está bueno poner a los hombres en ese lugar. Tanto hablamos de las mujeres, del feminismo, y terminamos haciendo lo mismo del otro lado. En primer lugar, yo le hubiera puesto ´El club de los divorciades´... O sea, que también vengan hombres a contar lo que les pasó. También hay muchos hombres que sufren o que tuvieron separaciones traumáticas".

"Por lo poco que vi, no me gustó. Es más, hasta me chocó...", reconoció Gallardo, entre otras cosas. Por su lado, el conductor Adrián Pallares se preguntó: "Dicen que fueron cuestiones de programación... ¿Qué son cuestiones de programación, si vos ya anunciaste el programa con bombos y platillos?".

"Laurita" Fernández en la TV argentina

Además del Bailando por un sueño y de Combate, sus dos éxitos más conocidos, ella también se destacó como parte de Violetta, Quiero vivir a tu lado, Los Ángeles de la Mañana (LAM), Pequeños gigantes y Cortá por Lozano, entre otros.