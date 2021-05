Levantan un noticiero de El Trece y arden las internas en el Grupo Clarín.

El Noticiero del Trece es el envío televisivo que El Trece pone en el aire de lunes a viernes, siendo el informativo de cada mediodía en la señal de aire del Grupo Clarín. En los canales de todo el país que pertenecen al monopolio suele reproducirse este programa al unísono. Sin embargo, eso ya no será así.

En Córdoba, El Doce decidió levantar El Noticiero del Trece para ubicar en la grilla un programa de magazine producido en la provincia de La Docta y así ser llevado adelante por empleados del canal. De este modo, y a partir del 31 de mayo, Seguimos en El Doce será la nueva apuesta que saldrá de 13:30 a 14:30.

Se buscará aprovechar las buenas mediciones del Noticiero Doce, que es uno de los más vistos de Córdoba, para darle espacio a más producción local que podrá comenzar con un piso de rating considerable. En tanto, el programa será conducido por Alejandra Bellini y Federico Tolchinsky.

La idea de este nuevo magazine es hacer un giro informativo y trasladarlo a un modelo mucho más informal, con juegos y participación del público. Por su parte, El Noticiero de El Trece será historia a partir de fines de mayo.

Los conductores de la nueva apuesta de El Doce

Pampita se la pudrió a El Trece y se fue en la mitad de una nota

Carolina "Pampita" Ardohain se prepara para afrontar La Academia de ShowMatch 2021 como una de las mujeres que se encargarán de formar parte del jurado del programa conducido por Marcelo Tinelli. Pese a que falta poco para el debut del nuevo ciclo, y la alegría rodea a los protagonistas, en las últimas horas la modelo y conductora de pudrió de Los Ángeles de La Mañana, de El Trece, y dejó hablando solo a un periodista.

Si bien lleva siete meses de embarazo, "Pampita" tendrá una participación importante en el estreno del programa: bailará al ritmo de una emotiva canción del histórico músico Astor Piazzolla. De hecho, también formará parte de un reality que girará en torno a cómo lleva la vida antes de dar a luz a su hija, por lo que el periodista que la entrevistó aprovechó para hacerle algunas consultas al respecto.

Sin embargo, el momento más picante se dio cuando el reportero le preguntó: "(El panelista) Gabriel Oliveri salió a contar varios detalles nuevos sobre la pelea con Isabel (Macedo)". Inmediatamente después, la famosa conductora manifestó: "No, no, no hablo". Luego, se dio media vuelta y se marchó expresando: "Chau, besos".