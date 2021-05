Laurita Fernández confirmó su separación de Nicolás Cabré: "No estoy dispuesta"

No va más para ellos.

Durante la noche de este lunes, Laura Fernández sorprendió a los más de 4,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram al contestar una pregunta de uno de ellos con respecto a su relación con Nicolás Cabré: “Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos”.

Si bien la bailarina y el actor ya habían tenido cortocircuitos en su vínculo sentimental, esta ruptura parece definitiva, según las propias palabras de ella. Es más, cuando otro usuario le consultó si estaba enamorada, se limitó a responder "de la vida, de estar sana, de rodearme de gente buena, de mi profesión, de las oportunidades que llegan, del perro que aún no tengo pero voy a tener”.

Además, cuando un nuevo fanático quiso saber si "Laurita" Fernández era feliz, la conductora explicó mediante la misma red social que "lo intento, tratando de siempre elegir lo que me hace bien". Así, demostró por qué en los últimos meses tanto ella como "Nico" Cabré habían elegido el perfil bajo en "Insta": la última publicación juntos de ella había sido el 12 de febrero pasado y la de él, el 2 de enero.

La relación entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Si bien empezaron a salir a comienzos de 2018, en junio de 2020 tuvieron un distanciamiento en plena pandemia de coronavirus, por lo que la actriz de 30 años había expresado en aquel momento que "tuvimos una charla. Hay mucho amor, él es una persona que no dejo de querer de un día para el otro. Cuando hablamos el amor no falta, pero él tiene otro proyecto de vida diferente. Él lo cambió por completo y yo no sé cuál es el mío, pero no estoy dispuesta a amoldarme al de él”.

“Hoy estamos mirando horizontes completamente diferentes. Antes estábamos en la misma sintonía, pero después de esta ruptura él cambió su manera de proyectarse a futuro y no estoy dispuesta a adaptarme a él”, había agregado por entonces en el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), por El Trece.

Y había concluido con que “él fue con la primera pareja con la que proyecté cosas en serio, en grande. Armar mi propia familia... Y a futuro, ese proyecto en mí sigue estando”.